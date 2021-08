I Solisti Aquilani al Festival di Stresa 2021: ecco quando

Sabato 28 e domenica 29 agosto il complesso eseguirà nel Teatro “Il Maggiore” di Verbania le “Quattro stagioni” di Vivaldi

LAQUILA – I Solisti Aquilani si esibiranno al Festival di Stresa sabato 28 agosto, ore 21, nel Teatro “Il Maggiore” di Verbania. Saranno eseguite “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi nella versione “ambientalista” propria dei Solisti Aquilani e di Daniele Orlando, violinista solista e Konzertmeister.

Il Complesso si esibirà alternandosi con il gruppo napoletano Capone & BungtBangt, anch’essi alle prese con il capolavoro vivaldiano. Una doppia esecuzione ed interpretazione delle “Quattro Stagioni” che metterà a confronto la versione vivaldiana del 1725 con quella del gruppo partenopeo, una «band nata dalla nobile idea del riciclo creativo, accompagnata da un amore viscerale per la musica e la natura» e che si esibisce con strumenti autocostruiti con materiali di riciclo. Un programma affascinante ed originale caratterizzato dall’incontro tra due epoche e stili diversi.

Domenica 29 Agosto alle ore 9,30, le “prime parti” dei Solisti Aquilani e Daniele Orlando – sempre per lo Stresa Festival – eseguiranno, durante una mini-crociera sul lago Maggiore, alcuni estratti delle “Quattro Stagioni”. In questo modo la formalità dell’esecuzione si lascerà accompagnare dalla ricerca di un rapporto confidenziale tra il pubblico ed i musicisti.

“La partecipazione dei Solisti Aquilani al Festival di Stresa 2021, è motivo di grande vanto per la nostra orchestra e il nostro territorio – afferma il Direttore Artistico dei Solisti Aquilani, Maurizio Cocciolito – Suonare all’interno di un cartellone concertistico così prestigioso, ricco di storia e fatto di artisti e musicisti di altissimo livello internazionale, ci riempie molto fieri e ci stimola sempre di più a proseguire con grande determinazione nel nostro percorso di qualità e innovazione. Rivolgo un sentito ringraziamento alla direzione artistica del Festival per il graditissimo invito che ci ha rivolto e che, senza alcun dubbio, onoreremo con tutta la nostra forza”.

Biglietti

La partecipazione agli eventi prevede l’acquisto di biglietti.

-Sabato 28 Agosto, ore 21:00: costo biglietto 30€; per gli Under 26 l’ingresso è gratuito, i biglietti andranno richiesti direttamente alla biglietteria e non saranno acquistabili online.

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/i-solisti-aquilani-daniele-orlando-capone-bungtbangt/157541

-Domenica 29 Agosto, ore 9:00: partenza da Stresa dalle 9:00, costo tariffa 15€ a/r battellino, posti limitati. Prenotazioni:info@stresafestival.eu | 0323 31095