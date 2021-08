Bisenti, inaugurazione della guida turistica il 28 agosto

BISENTI – La Pro-Loco di Bisenti si è posta l’obiettivo di portare nel paese i turisti per tutto l’anno, non solo durante la bella stagione. Ciò può avvenire solo attraverso una intensa attività di promozione che ha lo scopo di far conoscere le bellezze artistiche, i monumenti e i prodotti tipici di Bisenti. Al fine di raggiungere il suddetto scopo la Pro-Loco di Bisenti ha sviluppato e realizzato un progetto importante, unico nel suo genere in Abruzzo come organizzazione e predisposizione, che vedrà la luce sabato 28 agosto alle ore 16:00 con l’inaugurazione della Guida Turistica denominata “Percorso pedonale, alla scoperta di Bisenti”. Alla cerimonia, organizzata dalla Pro-Loco locale con il patrocinio del comune di Bisenti, sono stati invitati tutti gli stranieri che hanno deciso di vivere nella Vallata del Fino, i Tour Operator e la Cittadinanza, unitamente alle Autorità istituzionali.

Va detto che tutte le indicazioni verranno inserite sulle pagine social della Pro Loco e a breve sul sito web che è in fase di realizzazione.

Attraverso la realizzazione del percorso in esame il turista, appena arrivato a Bisenti, troverà due punti informativi, delle brochure con una mappa che saranno date a tutte le attività aderenti, una segnaletica verticale in varie lingue, una targa su ogni monumento che presenta un “QR code” dove saranno indicate tutte le informazioni e la storia del monumento, con traduzione in ben quattro lingue.

Molto soddisfatto il Presidente della Pro-Loco di Bisenti Gabriele Barbarossa, che ha dichiarato quanto segue. “Sono contento di aver realizzato, insieme al direttivo che ho l’onore di presiedere, questo importante progetto. Stiamo lavorando da quattro anni a quello che all’inizio era ritenuto dagli Enti sovracomunali il progetto pilota per le aree interne. Siamo riusciti da soli, insieme agli sponsor privati a cui va il mio ringraziamento personale e di tutto il Direttivo, a realizzare una prima parte del progetto. Mi auguro di condividere questa progettualità con tutte le Pro Loco della Vallata del Fino in modo tale da promuovere insieme il nostro amato territorio”.