Sulmona, Santa Messa in ricordo di Fernando Ranalli

Mercoledì 1° settembre la Messa per la ricorrenza del trigesimo della scomparsa dl Presidente del Comitato Provinciale L’Aquila di ciclismo

SULMONA – Si terrà mercoledì 1 settembre, alle ore 18.30, nella Basilica Cattedrale di San Panfilo di Sulmona (L’Aquila), la Santa Messa per la ricorrenza del Trigesimo della scomparsa di Fernando Ranalli, il presidente del Comitato Provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana scomparso lo scorso 30 luglio. La messa sarà celebrata da Don Domenico Villani.

A distanza di un mese continuano ad arrivare manifestazioni di affetto, stima e ricordo per Fernando Ranalli. Minuti di silenzio sono stati osservati in occasione di gare ciclistiche che si sono svolte in tutta Italia, mentre numerosi atleti, dirigenti sportivi nazionali ed esponenti del mondo dell’associazionismo, lo hanno ricordato attraverso post sui social network.

Fernando Ranalli è venuto a mancare in seguito ai traumi riportati nell’incidente in cui è stato coinvolto nella serata del 29 luglio, mentre tornava a Sulmona, nel tratto di strada che va da Rocca Pia a Pettorano sul Gizio.