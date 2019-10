Solaris Motorsport in Belgio per la NASCAR Whelen Euro Series

Le ultime due gare della stagione possono ancora rimescolare le carte. Taylor: “É l’ultimo weekend della stagione, voglio capitalizzare quello che ho imparato fino ad oggi e raggiungere il miglio risultato dell’anno”

PESCARA – Sarà il circuito di Zolder ad ospitare questo fine settimana le Finali della NASCAR Whelen Euro Series. Lo storico circuito belga, che lo scorso anno ha accolto oltre 25mila tifosi, segnerà l’atto conclusivo della stagione 2019 ed è pronto a regalare emozioni e inattese sorprese grazie al punteggio raddoppiato in ogni singola gara. Tutto può ancora succedere, un’opportunità che i piloti della Solaris Motorsport non vogliono farsi scappare.

“Non vedo l’ora di scendere in pista a Zolder! E’ l’ultimo weekend della stagione, voglio capitalizzare quello che ho imparato fino ad oggi e raggiungere il miglio risultato dell’anno!” suona la carica il giovane israeliano Naveh Talor, che vorrebbe dedicare il risultato alla squadra. “Lo merita tutto il team, hanno lavorato duro tutto l’anno, voglio poter dimostrare qual è il reale valore di questa squadra. E’ stato il mio primo anno in auto e credo sia stato il migliore della mia carriera da pilota. Conosco Zolder, è un circuito vecchia maniera che ti rende felice. Ho sfiorato la Superpole tante volte quest’anno per pochi decimi, sarebbe bello conquistarla proprio in Belgio. Farò del mio meglio, speriamo in un weekend tranquillo per chiudere al meglio la stagione”.

“Ho conosciuto Zolder ai tempi della Superstars ed è stato subito amore: insidioso, stretto e veloce. Decisamente vecchia maniera con l’erba e la sabbia appena oltre la linea bianca come ormai non si vede più in Europa. Qui ogni sbaglio si paga caro, bisogna curare ogni singolo dettaglio. E’ il tipo di pista dove il pilota può fare tanto la differenza.” ha commentato Francesco Sini. che nel 2018 in Belgio ha sfiorato la Top5. “Lo scorso anno eravamo veloci, potevamo puntare ai primi cinque posti ma un contatto ci ha estromesso dalla lotta per le posizioni di vertice. Speriamo di ripartire da li e chiudere la stagione con un bel piazzamento, per premiare tutti questi ragazzi che hanno fin qui dato l’anima e tutti i nostri tifosi che non hanno mai mancato di farci sentire tutto il loro affetto!”.

Le Finali della NASCAR Whelen Euro Series scatteranno venerdi con le quattro prove libere in programma. Sabato si inizia subito a partire dalle 10 con le qualifiche, che decreteranno le griglie di partenza sia per la prima gara della Divisione ELITE 1 delle 13:45 che per quella della Divisione ELITE 2 che scatterà alle 17:05. Domenica chiuderà la stagione 2019 con l’ultima gara della Divisione ELITE 2 alle 11:15, mentre il gran finale della Divisione ELITE 1 è attesa alle 15:45. Tutte le quattro gare e le qualifiche saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook della NASCAR Whelen Euro Series.

