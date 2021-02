Tua, rimodulati i servizi nell’area metropolitana Chieti-Pescara: ecco come

REGIONE – Il permanere della zona rossa, in particolare nell’area metropolitana di Chieti-Pescara, ha determinato la prosecuzione della didattica a distanza e la sospensione di diverse attività di natura commerciale.

A fronte di tale situazione, TUA ha attuato, d’intesa con la Regione Abruzzo, una rimodulazione dei servizi con un taglio del 10 per cento degli stessi a partire da domani, lunedì 22 febbraio.

La decisione di attuare una rimodulazione delle attività di trasporto pubblico è stata assunta a valle di un processo di monitoraggio il cui obiettivo è stato l’individuazione del numero dei passeggeri trasportati nell’ultima settimana.

In particolare, dal monitoraggio è emerso che l’80 per cento circa dei servizi offerti da TUA ha visto un utilizzo di meno di 5 passeggeri per corsa, con una parte considerevole delle stesse che hanno fatto registrare la voce zero passeggeri trasportati.

TUA proseguirà l’opera di monitoraggio d’intesa con la Regione Abruzzo con la possibilità di intervenire all’occorrenza.

Le informazioni dei nuovi servizi in vigore da oggi, lunedì 22 febbraio 2021 sono riportate sul sito internet www.tuabruzzo.it.