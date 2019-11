Alba Adriatica, torna “Smile Baby Smile”, il dentista non fa più paura

Lunedì 25 novembre open day dedicato ai più piccoli per abbattere la paura del dentista e scoprire in maniera giocosa l’igiene orale

ALBA ADRIATICA (TE) – Ad Alba Adriatica lunedì 25 novembre torna la seconda edizione Smile Baby Smile Day”, un open day dedicato ai più piccoli per abbattere la paura del dentista e scoprire in maniera giocosa l’igiene orale. Lo scopo dell’iniziativa gratuita proposta nello Studio Dentistico Zarroli Nardinocchi (dalle 15 alle 18 con ingresso libero ma con prenotazione) sarà quello di educare il bambino sin dalla tenera età alla pulizia della bocca e dei denti, attraverso un primo approccio divertente e giocoso. Un’opportunità per bambini e le loro famiglie.

Nello studio di Via Duca d’Aosta, i bambini dai 3 agli 8 anni saranno accolti con il sorriso insieme ai loro genitori, dalla mascotte Milko e dalle pedodonziste in un’ambiente accogliente e insieme ai genitori potranno vivere una prima esperienza del dentista in maniera serena e giocosa, provando a diventare supereroi del sorriso.

“Sarà un pomeriggio speciale – dichiara Fabrizio Zarroli – stiamo preparando e allestendo lo studio per renderlo su misura dei nostri piccoli pazienti. Dopo il successo della prima edizione, sono certo che con le due nostre dottoresse Angela Morra (pedodonzista) e Veronica Mauro (ortodonzista), i bambini si sentiranno a loro agio e si divertiranno senza lo spauracchio della poltrona del dentista”.

Con la tecnica “Tell Show Do” i piccoli ospiti verranno infatti stimolati a interagire tramite una breve presentazione interattiva, testeranno gli strumenti dedicati all’igiene orale e potranno divertirsi ad esempio spazzolando denti sulla riproduzione di una bocca. Tutto il percorso durerà circa 45 minuti e si svolgerà in un’area dedicata con le due dottoresse e sotto la supervisione dei genitori. I contenuti che verranno presentati e proiettati sono stati appositamente studiati per comunicare adeguatamente con le diverse fasce età dei piccoli pazienti.

Lo studio teramano dedica da sempre un’attenzione particolare alla salute orale dei bambini e la pedonzia è uno dei loro fiori all’occhiello: il personale altamente qualificato, è specializzato anche nell’aspetto psicologico e relazionale, fondamentale a queste età per interagire con i piccoli pazienti.

Al termine della presentazione, i bimbi avranno l’occasione di esplorare gli studi per sperimentare un primo approccio alla visita odontoiatrica: potranno sedersi sulla poltrona, visionare i diversi strumenti del dentista e scartare il kit monouso. I più coraggiosi riceveranno anche un kit speciale in regalo.

L’Open Day nello studio dentistico Zarroli Nardinocchi è gratuito ed è prenotabile fino a lunedì alle 14.00 Per consentire una migliore organizzazione è necessaria la prenotazione: 0861 710008 oppure 3357470829 ( durante orari di studio) oppure prenotare on line https://zarrolinardinocchi.it/pedodonzia/