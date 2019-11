Guido Saraceni, professore e storico di diritto canonico ed ecclesiastico

CASALBORDINO (CH) – Guido Saraceni nacque a Casalbordino (CH) il 22 novembre 1909. Studiò, per due anni, all’Università di Modena e si laureò in giurisprudenza all’Università di Roma. Fu libero docente di Diritto Canonico a Roma nel 1951. Nel 1957 Guido Saraceni ottenne l’incarico di Elementi di diritto pubblico ecclesiastico. Successivamente insegnò a lungo all’Università di Padova dapprima incaricato di Diritto Canonico, poi come titolare (divenne ordinario nel 1958) della cattedra di Diritto Ecclesiastico che era stata di Aldo Checchini (1885-1969). A Padova scrissero di lui: “Guido Saraceni, colto professore, insegna Diritto Canonico a Giurisprudenza: tale materia, che taceva da anni, prima la insegnava Checchini, rivive con Saraceni, un docente animato da un sofferto spirito di ricerca per tematiche giuridico-religiose estremamente complesse”.

Altra citazione su di lui: “Saraceni, nel decennio di permanenza padovana (dal 1959 al 1968), seppe far rivivere l’insegnamento del diritto canonico. Che a Padova con il magistero dei suoi successori, da Rinaldo Bertolino a Sandro Gherro avrà ampia valorizzazione”. Fu poi ordinario di diritto canonico a Napoli. Su di lui scrissero, tra gli altri, G.B. Varnier in “Recente evoluzione di un antico istituto della Chiesa: il sinodo diocesano, in Studi in onore di Guido Saraceni” e Manlio Miele “L’evoluzione dottrinale di Guido Saraceni da Padova a Napoli” (in “Gli insegnamenti del diritto canonico”). E ancora: “Gli studi di Diritto Canonico: occorrerebbe per rinvenirli affidarsi a un tipo di ricerca quale solo Guido Saraceni, con le sue lezioni, potrebbe ancor ispirare metodologicamente”.

Fu pubblicato anche “ Studi in onore di Guido Saraceni” (Napoli, Jovene, 1988). Lui produsse svariati lavori e libri, tra questi, citiamo “Libertà Religiosa e rilevanza civile dell’ordinamento canonico” (1954), “Introduzione allo studio del diritto canonico”; “ Operazioni bancarie con enti ecclesiastici (problemi della rilevanza giuridica dei controlli canonici), in Banca, borsa e titoli di credito” nel 1961; “Rapporti attuali tra Stato e Chiesa in Italia” (con Pietro Gismondi, Michele Maccarone e Lorenzo Spinelli tratto dagli atti delXXVI Congresso nazionale di Studio – Roma, 6-8 dicembre 1975).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”