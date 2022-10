SMI Roma Volley Club – Impavida Ortona: la presentazione della partita

ORTONA – Evidentemente quelli della Lega Pallavolo di Serie A erano sapevano bene quanta voglia di cominciare c’è tra i ragazzi della Sieco che hanno deciso di anticipare la prima gara di campionato.

Mentre il resto delle gare si disputerà regolarmente domenica 9 ottobre, gli impavidi scenderanno quindi in campo sabato 8 ottobre alle ore 18.00. La prima di questa prima in serie A3 si giocherà a Roma, per la precisione a Guidonia Montecelio, contro i locali della SMI Roma Volley Club.

La SMI Roma Volley, dopo aver sfiorato la promozione nella stagione scorsa ha deciso di fare uno sforzo in più e acquisire in estate i diritti per disputare il campionato di Serie A3.

Entrambe le formazioni, hanno voglia di disputare un buon avvio. I romani, guidati dal palleggiatore pescarese Alfieri, possono vantare un roster di tutto rispetto e con elementi di grande esperienza. Oltre al già citato Alfieri troviamo infatti tra le “legioni romane” un altro pezzo da novanta. Si tratta di Mattia Rosso, schiacciatore che può vantare molte presenze tra la serie A2 e la Superlega.

Di certo non una gita fuori porta per la gang ortonese che si troverà a giocare contro una Roma con tanta voglia di fare bella figura davanti al proprio pubblico e di cominciare a macinare punti per mettere al sicuro la categoria il prima possibile.

«Ci siamo», esordisce Coach Lanci. «Da sabato dovremo cominciare a raccogliere i primi frutti di questo pre-campionato. Naturalmente siamo solo all’inizio e tempi e margini di miglioramento sono abbondanti. Tuttavia si inizia a fare sul serio. Adesso ogni distrazione può costarci cara ma sono sicuro che i ragazzi hanno tutta la stoffa e gli attributi per gestire le aspettative che società e tifosi ripongono in loro. Roma ha ottimi giocatori quali Alfieri e Rosso. Ogni inizio di campionato nasconde sempre delle insidie e noi dovremmo essere in grado di gestire al meglio la pressione per trasformarla in energia positiva».

Escludendo lo schiacciatore Dall’Agnol, ancora da valutare i tempi di recupero, Nunzio Lanci avrà a disposizione tutti gli effettivi per tentare l’assalto ai primi tre punti di questa stagione.

Anche in Serie A3 è prevista una diretta streaming, sebbene il sistema preveda soltanto telecamere fisse gestite da una nuovissima intelligenza artificiale in grado di seguire le traiettorie della palla. Per questa prima giornata, tutta via, il sistema non è ancora pronto e la diretta dovrà essere a cura della SMI Roma Volley che farà di tutto per garantire ai tifosi a casa di seguire la partita. La diretta sarà visibile dal sito della Sieco www.impavidapallavolo.it

Arbitro dell’incontro sarà Cruccolini Beatrice coadiuvata da Giulietti Fabrizio. Al Video Check c’è Bolognesi Claudio mentre al tavolo del segnapunti elettronico Grasso Sabrina.

Queste le altre gare della prima giornata di Serie A3 Credem Banca

Wow Green House Aversa – Volley Marcianise

OmiFer Palmi – M2G Gruppo Stamplast Bari

Maury’s Com Cavi Tuscania – SSD Sabaudia

Aurispa Libellula Lecce – Leo Shoes Casarano

Amivecc Modica – Farmitalia Catania

QuantWare Napoli – Shedirpharma Sorrento