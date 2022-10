TERAMO – La giunta Municipale stamane, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza e recupero conservativo del cimitero di Miano. Dopo i lavori effettuati per aumentare il numero dei loculi, ora si provvederà alla messa in sicurezza dell’accesso pedonale nonché alla messa in sicurezza delle pareti perimetrali e dei danni connessi al sisma.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari, sottolinea l’importanza dell’opera: “Attesa da molti anni e richiesta dal territorio con particolare partecipazione; l’intervento andrà a conferire all’intera struttura la dignità consona ad un luogo che tocca così sensibilmente le corde dei residenti e assegnerà un ulteriore valore specifico alle caratteristiche del sito. Le problematiche strutturali del cimitero non consentivano l’accesso e la fruibilità di tutti gli spazi, per cui i lavori ora approvati erano molto attesi Si tratta di un intervento significativo anche dal punto di vista dell’impegno economico, considerato che il costo complessivo dell’opera ammonta a 139.000 euro, fondi messi a disposizione dal’amministrazione con l’ultima variazione di bilancio. Continueremo – prosegue Giovanni Cavallari – a predisporre ancora interventi analoghi per le frazioni, come già accaduto per altri cimiteri del territorio comunale e a dare così le risposte tanto attese dai cittadini per queste specifiche problematiche”.

L’assessore Maurizio Verna, dal canto suo, rileva come si tratti sicuramente: “Dell’opera più importante richiesta dal territorio e avviata per esso da questa amministrazione. Il cimitero era di fatto abbandonato da più di 15 anni e la costruzione di nuovi loculi era in stallo addirittura da 20 anni. Personalmente – prosegue Maurizio Verna – mi sono battuto da sempre per arrivare a questa soluzione ed è con particolare compiacimento che rilevo l’esito tanto atteso. Continueremo a dare ulteriori risposte alla frazione di Miano come già abbiamo fatto con gli asfalti, intervenendo prossimamente sulla piazza e sulle vie del centro”.