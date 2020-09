Il sindaco D’Alberto ricorda Filippo Mercante

TERAMO – “Sono pieno di costernazione nell’apprendere della scomparsa di Riccardo Mercante; la notizia mi colpisce personalmente, sia sotto il profilo umano sia per la perdita di una figura che ha svolto la sua attività politica anteponendo sempre gli interessi generali ad ogni altra ambizione. Riccardo Mercante si è sempre contraddistinto per le battaglie condotte nel nome della tutela dei più deboli e in maniera assolutamente disinteressata, applicandosi soprattutto nel campo del sociale e ponendo al centro sempre i cittadini.

Ho avuto la fortuna di collaborare con lui nella sua qualità di Consigliere Regionale e ne ho apprezzato l’attenzione che sapeva accordare tra istituzioni e macchina amministrativa, aspetti importanti per chi fa politica, ma non sempre diffusi. Alla famiglia di Riccardo invio i sensi della mia grande vicinanza ed esprimo a nome della comunità teramana il profondo cordoglio per una scomparsa che appare tanto ingiusta quanto dolorosa”. Queste la parole del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto sulla scomparsa di Filippo Mercante.