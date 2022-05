Simona Molinari in concerto al Teatro Duse di Bologna: ecco quando

Il 14 dicembre la nuova data della tappa di ‘Petali in tour – Teatri e dintorni’ dove presenta il suo nuovo album uscito il 1° aprile 2022

BOLOGNA – Si terrà il 14 dicembre 2022 alle ore 21 il concerto di Simona Molinari al Teatro Duse di Bologna, inizialmente programmato per l’11 maggio 2022, ma non andato in scena a causa della presenza di alcuni casi di Covid 19 nello staff dell’artista. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano, pertanto, validi per la nuova data.

‘Petali in tour – Teatri e dintorni’ è la tournée con cui Simona Molinari torna sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album, ‘Petali’, uscito il 1° aprile 2022 per BMG. Molinari torna sulla scena con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica.

Al centro di ‘Petali’, infatti, c’è la vita con il suo mistero e una donna piena dell’istinto e della volontà necessari per viverla fino in fondo.

I nove brani che compongono l’album sono attraversati da un’idea di rinascita e da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate, valorizzate dalla produzione di Fabio Ilacqua che segnano una svolta nel percorso artistico di Simona Molinari. In questi otto anni di assenza dalla scena discografica Simona Molinari si è dedicata ai tour, ha esplorato nuovi mondi artistici più efficaci per esprimersi, è diventata madre, ha recitato nel film ‘C’è tempo’ di Walter Veltroni ma, soprattutto, ha cercato e trovato sé stessa.

BIGLIETTI

Intero

Platea 40,25 euro

Prima galleria e palchi 34,50 euro

Prima galleria e palchi con visibilità ridotta 28,75 euro

Seconda galleria 28,75 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone