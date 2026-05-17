Abruzzo al Salone del Libro di Torino 2026: programma del 17 maggio

TORINO – Una domenica intensa al Salone del Libro di Torino per lo stand Abruzzo, che il 17 maggio propone un fitto calendario di incontri con autori, editori e progetti culturali che raccontano la vitalità della scena letteraria regionale e nazionale.

La mattinata si apre alle 10:00 con Maria Antonietta Viero, autrice di Non Sta in Piedi (Arsenio Edizioni), seguita alle 10:30 da Giuseppina Michini con Quaderno di Scavo, sempre per Arsenio Edizioni.

Alle 11:00 spazio a Patrizia Tocci con In Difesa delle Imputate (Edizioni Solfanelli), dando il via a una lunga sequenza di presentazioni della stessa casa editrice: Matteo Castagna con All’estrema Destra del Padre, Rosanna Romanisio Amerio con Il Signor Armistizio Non Lo Conosciamo, Miro Renzaglia con Erro Ergo Sum e Paola Salvadori con Il Coraggio e la Forza – Jessie White Mario, Uragano del Risorgimento.

Alle 12:00 arrivano I Borghi della Lettura con La strada dei borghi narranti (Edizioni Bacme), mentre alle 12:30 Paolo Navone presenta Visioni del futuro (Drakon Edizioni).

La fascia delle 13:00 è dedicata alla Collana “Buio Pesto” della Casa Editrice Carabba, seguita dagli interventi di Marco Cocci (L’ultimo viaggio di San Bernardino), Nicola Ranieri (Amor Sui. Nell’epoca dei narcisisti che non si amano) e Donato Impicciatore (Il pino rifugio).

Il pomeriggio riparte alle 15:00 con Yasmina Pani e il suo Veneri deformi (Neo Edizioni). Alle 15:45 è la volta del progetto collettivo La performance politica nella ruralità. Sulle tracce di Joseph Beuys, firmato da Cecilia Blanco, Lucia Giardino, Martina Macchia, Elena Magini, Serena Olcuire e Lorenzo Sacchi, in coedizione Guilmi Art Project – Via Industrie Publishing.

Alle 16:45 interviene Silvia Polidori con La poesia nell’era dell’intelligenza artificiale (Edizioni Setteponti).

Alle 17:30 spazio all’arte con L’Arte è utile (Meta Edizioni), omaggio ad Adina Pugliese.

La chiusura della giornata, dalle 18:00, è affidata a una serie di autori Daimon Edizioni: Vittoria Cecilia Di Biase (Il ginepro e l’oleandro), Federico Del Monaco (È scritto lassù – Antologia interstellare), Mauro Giordano (Yoga, unione d’amore tra Oriente e Occidente), Roberta Placida (Il fotografo dei sogni dipinti a mano) e Giovanna Secondulfo (Cenere e ciliegie).