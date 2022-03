Sieco Service Ortona – BCC Castellana Grotte: ecco quando si giocherà

La Lega di pallavolo di Serie A ha deciso che la gara valida per la tredicesima e ultima giornata di campionato si giocherà il 3 aprile

ORTONA – La Lega Pallavolo di Serie A ha comunicato delle variazioni al calendario nonché le date di recupero della gare che fino ad oggi erano rimaste in sospeso.

Si parla dunque, e non poteva essere altrimenti, dell’ultima giornata di campionato in programma domenica 3 aprile. Vista l’intricata matassa che coinvolge gli interessi delle squadre in lotta per un piazzamento play-off o per la salvezza, come nel caso della Sieco, la Lega Pallavolo è intervenuta per garantire la contemporaneità delle gare tra squadre in lotta per i medesimi obiettivi.

Con l’occasione si provvederà anche a disputare quelle gare rinviate per Covid nelle precedenti giornate.

L’ultima giornata di campionato (la tredicesima) verrà quindi spalmata in due giorni. Per la precisione, domenica 3 aprile, alle ore 18.00 si disputeranno come da calendario le seguenti gare:

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Synergy Mondovì

Diana Group Motta – Delta Group Porto Viro.

Giovedì 7 aprile alle ore 20.30 si disputeranno invece

Sieco Service Ortona – BCC Castellana Grotte

Kemas Lamipel Santa Croce – Emma Villas Aubay Siena

Pool Libertas Cantù – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia.

Sempre giovedì 7 aprile, alle ore 20.30 ci saranno i recuperi delle gare rinviate per Covid:

Delta Group Porto Viro – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (recupero della XII di ritorno)

Cave Del Sole Lagonegro – HRK Diana Group Motta (recupero della XII di ritorno).

Si comunica inoltre che venerdì primo aprile alle ore 18.30 si recupererà la gara della XI di ritorno tra

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Cave Del Sole Lagonegro

Una situazione ingarbugliata

Nove partite importantissime che serviranno da un lato a definire la griglia dei Play-Off e, dall’altro lato, quale formazione sarà destinata ad essere triste compagna del già retrocesso Mondovì.

Nel caso che la penultima classificata abbia meno di tre punti dalla terzultima, le due squadre disputeranno un Play-Out da dentro o fuori. Gli impavidi hanno aperti tutti gli scenari, dal peggiore al migliore. Per essere sicuri di disputare il Play-Out, la Sieco deve sperare in un passo falso di Porto Viro domenica prossima in quel di Motta Di Livenza (che lotta per un migliore piazzamento Play-Off). Per centrare invece una salvezza diretta, i ragazzi di Coach Lanci hanno bisogno di un Porto Viro a secco di punti e, contemporaneamente, di portare gli avversari di Castellana Grotte, quantomeno al tie-break