Lo show evento Canto Libero domani al Cinema-Teatro Massimo

PESCARA – “Mogol canta per la Lilt di Pescara. Domani, sabato 11 gennaio, alle ore 21, il Cinema-Teatro Massimo ospiterà lo spettacolo ‘Canto Libero’, uno show evento in tour per l’Italia a ventuno anni dalla morte di Lucio Battisti, che ci aiuterà a raccogliere fondi per l’acquisto del nuovo dermatoscopio destinato alla Lilt di Pescara per la prossima campagna di prevenzione oncologica del melanoma e dei tumori della pelle. L’invito ai cittadini è di partecipare per assistere a uno spettacolo straordinario e soprattutto per ‘aiutarci ad aiutare’”. Lo ha detto il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – ufficializzando l’evento di domani.

Dopo lo speciale tour 2018/2019 dedicato ai vent’anni dalla scomparsa di Lucio Battisti lo spettacolo Canto Libero porterà in scena un nuovo spettacolo dedicato alle indimenticabili canzoni della fantastica coppia Battisti & Mogol che ha prodotto canzoni indimenticabili ed amate da tutti. E non mancheranno chicche nascoste, conosciute solamente dai più appassionati. Lo spettacolo sarà quindi un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi ed uno spettacolo curato nei minimi particolari.

Canto Libero: non un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione: la band propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due: Canto Libero, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che questo artista aveva molto forte dentro di sé. In ogni tour si propone uno spettacolo diverso dal precedente ma come sempre studiato nei minimi dettagli, nulla sarà lasciato al caso: arrangiamenti curatissimi, dinamiche, scenografie e videoproiezioni.

Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia (e anche in Slovenia, Croazia e Montenegro), il primo grande riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold-out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero. L’esperienza si ripete ad aprile 2017, quando Mogol torna sul palco con la band nella data udinese per l’ennesimo sold out al Giovanni da Udine, e ad agosto 2017 a Grado, riconfermando un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte in future. Uno spettacolo con alle spalle già 3 tour teatrali per un totale di 50.000 spettatori, in teatri quali il Dal Verme di Milano, il Filarmonico di Verona, Il Ponchielli di Cremona, il Del Monaco di Treviso, il Politeama Genovese, il Duse di Bologna, Il Goldoni di Livorno e tanti altri.

I protagonisti: con la produzione della Good Vibrations Entertainment, Canto Libero nasce da un’idea di Fabio ‘Red’ Rosso, e la direzione di Giovanni Vianelli. Spiega il frontman della band: “Dopo aver studiato molto la sua musica, Battisti mi ha sorpreso ancor di più. Secondo me, è stato il più grande artista che abbia mai attraversato il panorama musicale italiano, per quantità e qualità di brani. E poi, io amo anche la sua voce. Quando sono sul palco, ho grande rispetto per quel che faccio, intendo nei suoi confronti, e spero sempre di farlo al meglio. Di certo ci metto tutto me stesso. E spero di trasmetterlo al pubblico. Non si trattava di fare delle belle cover di pezzi che amavamo, ci abbiamo messo il cuore”.

La voce di Fabio ‘Red’ Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele ‘Graffo’ Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e l’eccezionale ingegnere del suono Ricky Carioti (fonico anche di Elisa) rileggono ‘La canzone del sole’, ‘Una donna per amico’, ‘Ancora tu’, ‘E penso a te’ e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni.

Nel corso dell’evento ci sarà l’intervento del Presidente della Lilt Lombardo per promuovere le attività della Lega e promuovere la raccolta fondi per l’acquisto del Dermatoscopio fondamentale per le visite dermatologiche.