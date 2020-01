Avis Pescara, presentata oggi la nuova sede in Comune

PESCARA – É stata presentata questa mattina in Sala Giunta l’apertura della nuova Sede AVIS comunale pescarese. La sede è ubicata in Piazza Salvo D’Acquisto 19/21 e si presenta molto confortevole per chi decide di dedicare un po’ del proprio tempo e del proprio sangue a chi ne ha bisogno.

La nuova Sede AVIS non sarà solo un centro di raccolta sangue ma potrà essere utilizzata per organizzare eventi, convegni, fare formazione e altre iniziative sociali. L’inaugurazione ufficiale avverrà il prossimo 11 gennaio alle ore 17.00 e segnerà uno dei momenti più importanti per i festeggiamenti dei 60 anni di attività del sodalizio nel capoluogo adriatico.

Alla presentazione, arricchita dalla visualizzazione delle slides del progetto, hanno partecipato il Sindaco Carlo Masci, il presidente dell’AVIS Comunale Vincenzo Lattuchella, il presidente della Commissione Sport e Servizi Adamo Scurti e il vicepresidente della Commissione Politiche Sociali Sabatino Andreelli, oltre ai responsabili dei servizi dell’associazione.