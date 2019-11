SGT, lavori di efficientamento energetico per la scuola di Largo Wojtyla

Marinucci: “Siamo pronti a investire il finanziamento di 665.000 euro per l’efficientamento energetico della scuola di Largo Wojtyla che abbiamo perseguito con tempismo e determinazione”

SAN GIOVANNI TEATINO – Giovedì 21 novembre 2019, alle ore 11.00, presso gli uffici del Comune in piazza Municipio, sarà stipulato il contratto di appalto dei “Lavori di efficientamento energetico dell’edificio scuola media del plesso scolastico di Largo Wojtyla”.

Il Comune di San Giovanni Teatino, infatti, è beneficiario del finanziamento di 665.000 euro dei “Piani di Edilizia Scolastica” (Legge 128/2013 – annualità 2017).

“Siamo pronti a investire il finanziamento di 665.000 euro per l’efficientamento energetico della scuola di Largo Wojtyla che abbiamo perseguito con tempismo e determinazione – spiega il Sindaco Luciano Marinucci. – É un investimento che si aggiunge al milione e duecento mila euro per la stabilità sismica ed alla realizzazione di un montacarichi per alunni disabili. Sono intereventi per consentono e consentiranno di offrire ai nostri studenti un edificio scolastico sempre più all’avanguardia, sicuro, accessibile ed a basso impatto ambientale”.

I lavori, affidati alla ditta “Moscariello Costruzioni srl” di Melfi, spiega il RUP architetto Enrico Vecchiotti “consistono nella realizzazione di un sistema di isolamento a cappotto perimetrale, nella sostituzione del pacchetto di isolamento e impermeabilizzazione della copertura del corpo degli spogliatoi della palestra, nella installazione di un tetto metallico sulla copertura piana esistente, nell’adeguamento del parapetto perimetrale della copertura, nella sostituzione dei corpi scaldanti dell’impianto termico dell’edificio con posa in opera di valvole termostatiche e detentori, nell’adeguamento dell’impianto elettrico di terra e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 15,12kW”.

Subito dopo la sottoscrizione del contratto, alle 12.30 è in programma la riunione tra la Direzione dei Lavori e i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Galilei” per verificare probabili interferenze con le normali attività didattiche e coordinare tempi e modalità per l’esecuzione dei lavori.