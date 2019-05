Sfilata di Moda alla Di Marzio-Michetti di Pescara con 20 modelli

Ascani: “L’evento rientra nel progetto di alternanza ‘Scuola-Lavoro’, un’esperienza formativa fondamentale nella quale offriamo ai nostri studenti l’occasione di fare una full immersion nel mondo del lavoro”

PESCARA – Sfilata di Moda in passerella domani, sabato 25 maggio, per i modelli originali e le studentesse-mannequin dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’ di Pescara. A partire dalle ore 16, venti abiti da sera e da giorno disegnati e confezionati dai ragazzi del Dipartimento Moda saranno protagonisti dell’evento promosso dall’Istituto, nell’Aula Magna di via Arapietra, saggio di fine anno degli studenti che, tra pochi giorni, affronteranno la prova dell’esame di Stato. A coordinare l’iniziativa saranno la dirigente Maria Antonella Ascani e la professoressa Simona Camplone.

“L’evento – ha spiegato la Dirigente Ascani – rientra nel progetto di alternanza ‘Scuola-Lavoro’, un’esperienza formativa fondamentale nella quale offriamo ai nostri studenti l’occasione di fare una full immersion nel mondo del lavoro per iniziare a confrontarsi con quel mercato che tra qualche settimana dovrà accogliere coloro che sceglieranno di non proseguire il proprio percorso di studio, ma di mettere subito in pratica ciò che hanno studiato per cinque anni. La Sfilata, peraltro, aperta alle famiglie è un momento di verifica di grande impatto: negli ultimi mesi i ragazzi del quinto anno hanno lavorato innanzitutto nella progettazione dei propri modelli, che rispondono innanzitutto al criterio dell’originalità, modelli che devono seguire le tendenze, ma al tempo stesso devono essere caratterizzati, devono darci la misura per valutare anche la manualità, la professionalità, la creatività raggiunta dagli studenti. Ovvero ci devono dire che tipo di professionisti della moda usciranno dal nostro Istituto e qual è effettivamente il loro livello di preparazione. Quindi i ragazzi, con la supervisione della docente, hanno scelto personalmente le stoffe più adatte al disegno realizzato, hanno dipinto le stesse stoffe, le hanno tagliate e cucite, quindi veramente ciò che domani vedremo sfilare a scuola saranno abiti originali prodotti dalle mani dei nostri studenti, lavori di cui siamo orgogliosi”.

Venti i modelli realizzati, tra cui un abito di punta, che domani sfileranno in passerella, indossati da 18 ragazze mannequin d’eccezione. La manifestazione, anticipata lo scorso gennaio dall’evento promosso nel corso degli Open Day, si aprirà alle 16 con un’esibizione dei ragazzi della scuola ‘Professione Danza’, seguiti da una coppia campione regionale di ballo caraibico e le rotelle di ‘Pattinando con Rachele’. Quindi la sfilata di moda; a presentare l’intera iniziativa, che si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Ascani, saranno la studentessa Lucrezia De Santis e il docente Alessandro Del Rosso. A fine manifestazione ci sarà la consegna degli attestati a tutti gli studenti che hanno partecipato al Progetto.