Pescara Street Soccer: programma, iscrizioni per l’edizione 2019

Il 25 e 26 maggio appuntamento presso lo stadio del mare di Pescara per l’evento sportivo novità, una nuova forma di calcio per grandi e piccini

PESCARA – Lo Stadio del Mare di Pescara torna ad ospitare eventi sportivi per questo 2019. Lo fa sabato 25 e domenica 26 maggio con lo Street Soccer, una struttura sportiva di calcio all’interno di una gabbia. Si tratta di nuova forma di calcio, molto più spettacolare. Le squadre sono composte da tre calciatori, che possono sfruttare il gioco di sponda della struttura, non esistono portieri, il gioco è molto veloce e tecnico considerato che la palla non esce mai dal campo di gioco.

PROGRAMMA

Ma ci sarà solo questo innovativo torneo a farla da padrone. Infatti si potrà partecipare anche a quello di Calcio Tennis. Inoltre nel villaggio sono previste attività ludiche per i più piccoli come il calcio balilla umano. Evento (inizialmente programmato per il 4 e 5 maggio ma rinviato per maltempo) è organizzato da Asd Sporting Adriatica 2012 in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara. Questo con la finalità di promuovere l’attivita sportiva per grandi e piccini. Numerosi ed ampi spazi per allestimenti espositivi e Visual merchandising oltre che area food per tutti con stand enogastronomici per degustare prodotti tipi locali.

COME PARTECIPARE

Iscrizione al torneo 3 vs 3 nella gabbia: http://www.pescarastreetsoccercage.com/informativa-3vs3

Iscrizione al torneo di Calcio Tennis: http://www.pescarastreetsoccercage.com/informativa-calcio-tennis/

Informazioni al 328.9211240