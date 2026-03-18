Servizio Civile Universale 2026: 353 posti in Abruzzo con il CSV

REGIONE – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo partecipa con un totale di 353 posti ripartiti all’interno di diversi progetti che saranno attivati presso le sedi di enti di terzo settore, enti pubblici e locali presenti sull’intero territorio regionale.

Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede di attuazione, pena l’esclusione. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

Il Csv Abruzzo pubblicherà sul proprio sito il calendario delle selezioni almeno 10 giorni prima del loro inizio: la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. La data di avvio in servizio dei volontari selezionati è diversa per ciascun progetto e avverrà in ogni caso entro il 30 ottobre 2026.

Sul sito internet del Csv Abruzzo è possibile consultare le schede di tutti i progetti disponibili per conoscerne gli obiettivi, le attività, le sedi di attuazione e tutte le ulteriori informazioni.

Presso le delegazioni dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo del Csv Abruzzo sono attivi sportelli di supporto alla compilazione della domanda.

Lunedì 30 marzo a L’Aquila, presso la sede del Csv Abruzzo in via del Gatto n. 6, a partire dalle ore 19:00, è previsto un aperitivo informativo rivolto a tutte e a tutti gli interessati per conoscere le attività e i dettagli dei progetti inseriti nel bando.