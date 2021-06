Serie D, Notaresco – Pineto 0-1: agli ospiti la finale dei playoff

A decidere la gara un rete di Minnozzi realizzata dopo solo 6 minuti. Per il Pineto campionato straordinario

NOTARESCO – Al “Vincenzo Savini” di Notaresco il Pineto si aggiudica la finale playoff vincendo 0-1 contro i rossoblù. In vantaggio con Minnozzi, nella ripresa non succede più nulla. Finisce dunque così un campionato straordinario dei biancazzurri che con una rimonta incredibile fino al 3° posto vincendo la finalissima playoff in casa dei rossoblù.

Calcio d’inizio per i padroni di casa. Dopo un’iniziale fase di studio, passa il Pineto: Acquadro rimane a terra, Canci non interrompe il gioco dando la possibilità di involarsi in contropiede a Mastrippolito. Il numero 27 serve Minnozzi che dal limite fredda sul palo di competenza Shiba. Il Notaresco risponde subito: pennellata di Marchionni, Speranza va vicinissimo al gol dell’ex ma è eccezionale Mercorelli a sventare l’incornata. La partita è vibrante: Romano involato a tu per tu con Shiba che è bravo da libero ad anticipare la punta. La risposta dei rossoblù arriva con Marchionni: il numero 7 a giro trova uno strepitoso Mercorelli con la punta delle dita a deviare in angolo. Ancora l’undici di Epifani al 43′ prova a pareggiare: Acquadro, con un rimbalzo, trova la risposta in corner del portiere ospite.

Nella ripresa Palumbo si accentra, bisturi mancino e palo esterno e Notaresco a un passo dal pari. Sul ribaltamento di fronte azione personale di Della Quercia che conclude, Shiba neutralizza. Sempre la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire: su corner svetta Romano, palla fuori di un nulla. Crescono le emozioni: Marchionni penetra in area, tutto regolare per Canci, la sfera arriva a Palumbo che esalta nuovamente Mercorelli. Le due compagini non si risparmiano: Minincleri inventa un pallonetto che si spegne alto di poco sopra la traversa. Il Pineto cresce: Ciarcelluti fa galoppare Bugaro che da posizione impossibile trova la risposta di Shiba. Lo stesso numero 11 sul calcio d’angolo seguente in un duello tutto personale con il numero uno di casa sfiora il raddoppio. Il derby è equilibratissimo: nel recupero contropiede di Ciarcelluti che conclude, Shiba fa suo il pallone.

Tabellino

SN Notaresco – Pineto 0-1 (0-1)

SN Notaresco: Shiba; Sorrini (dal 21′ st Massarotti), Gallo, Speranza (K), Ghiani (dal 12′st Lattarulo); Frulla, Blando (dal 21′ st Buonavoglia), Acquadro; Palumbo (dal 21′st Olcese), Dos Santos, Marchionni (dal 42′ st Mancini). A disposizione: Demalija, Paganin, Simoncini, Marcelli, Buonavoglia. Allenatore: Massimo Epifani

Pineto: Mercorelli; Mesisca, Pepe (K) Bertolo; Della Quercia, Baldinini, Paoli, Minincleri (dla 40′st Galeano), Mastrippolito; Romano (dal 18′ st Bugaro), Minnozzi (dal 38′ Ciarcelluti). A disposizione: Mejri, Sabatini, Restaneo, Camplone, Cavaliere, Del Mastro. Allenatore: M. Pomante.

Reti: al 6′ Minnozzi (P) (N)

Ammonizioni: Shiba, Gallo (N) Della Quercia, Bugaro, Mercorelli (P)

Arbitro: Matteo Canci di Carrara coadiuvato da Gilberto Laghezza di Mestre e Nicola Zandona’ di Portogruaro.