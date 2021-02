Serie D, Castelnuovo Vomano – Aprila: dove vedere la diretta

CASTELNUOVO VOMANO – Terza giornata di ritorno nel girone F di serie D per il Castelnuovo Vomano che, dopo la sosta forzata del turno infrasettimanali per le positività nel Pineto, torna i campo al Comunale ospitando l’Aprilia. Tutti a disposizione per mister Guido Di Fabio, ad esclusione dell’infortunato Seck, che prosegue la riabilitazione dopo l’operazione al tallone, e del neo arrivato Gardini che si sta allenando per ritrovare la giusta forma fisica.

All’andata terminò 4-1 per il Castelnuovo Vomano grazie alle reti di D’Egidio, Loviso, Lorenzo Emili e Faggioli, ma mister Guido Di Fabio vuole andarci coi piedi di piombo: “L’Aprilia è sicuramente una squadra non semplice da affrontare in questo frangente, ha superato i problemi di inizio campionato, è una squadra ostica e se n’è accorto anche il Campobasso una settimana fa, vincendo 1-0 con molte sofferenze e rischi. Faremo comunque come al solito la nostra gara, con tanto agonismo e concentrazione; sto studiando 2-3 soluzioni e deciderò solo nella mattinata di domenica l’undici iniziale”.

La gara si disputerà domenica 28 febbraio alle 14,30 presso lo Stadio Comunale di Castelnuovo Vomano a porte chiuse, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook, sul canale youtube del Castelnuovo Vomano e sul sito internet www.castelnuovovomanocalcio.it, con aggiornamenti in tempo reale anche sul profilo instagram ufficiale della società.