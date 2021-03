Serie C, Vibonese – Teramo 3-1: highlights, sintesi e tabellino

Terza sconfitta consecutiva dei biancorossi che perdono per 3-1 sul campo della Vibonese. Domenica necessario riscatto contro la Turris

TERAMO – Terza sconfitta consecutiva per il Teramo, questa volta sul campo della Vibonese. I biancorossi vanno in vantaggio su rigore con Pinzauti e sembrano totalmente in controllo, ma vengono recuperati proprio in chiusura di primo tempo al primo episodio avverso da Plescia, sempre dagli undici metri. La ripresa è dominata dai padroni di casa: prima Spina porta in vantaggio i suoi, poi in contropiede La Ragione impegna Lewandowski che nulla può sulla successiva autorete di Lasik chiude i conti. Sabato prossimo si attende il riscatto in casa contro la Turris nell’incontro che precede la Pasqua. Ma vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights della partita



Cronaca della partita

La prima occasione é della Teramo, al 3′ con la conclusione tesa di Costa Ferreira dai venti metri che termina alta sopra la trasversale. Qualche secondo dopo risponde la Vibonese con un tiro centrale di Spina. Pinzauti serve Bombagi, traversone rasoterra sul quale Ilari viene anticipato da un centrale avversario, quindi è Vitturini a sfondare sulla destra, con conseguente angolo. Un minuto più tardi Rigore per i biancorossi: Vitiello trattiene per la maglia Diakite e dal dischetto Pinzauti trasforma. Allo scadere del primo tempo rigore anche per i padroni di casa, con Vitturini (ammonito) che ferma fallosamente Statella dopo che Spina aveva impegnato Lewandowski: dagli undici metri Plescia non perdona. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nella ripresa, all’11 sbaglia Diakite in fase di rilancio, irrompe Spina che con un mancino angolato supera Lewandowski. Al 28′ spunto di Mungo, rete di Costa Ferreira sotto porta ma è fuorigioco. Al 36′ in contropiede La Ragione impegna Lewandowski, poi è Lasik a toccarla in gol per il 3-1.

Il tabellino

VIBONESE: Bachini M., Cattaneo L., Laaribi M., Mahrous A., Marson L. (P), Plescia V. (dal 29′ st Parigi G.), Sciacca G., Spina M. (dal 29′ st La Ragione D.), Statella G., Vergara J., Vitiello L. (dal 43′ pt Fomov G.). A disposizione: Di Santo M., Falla R., Fomov G., La Ragione D., Mancino G., Mengoni R. (P), Murati E., Parigi G.

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Ferreira P., Ilari C. (dal 25′ st Mungo D.), Lewandowski M. (P), Piacentini M., Pinzauti L. (dal 29′ st Gerbi E.), Santoro S., Tentardini A., Vitturini D. (dal 10′ st Lasik R.). A disposizione: D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Lasik R., Mungo D., Trasciani D., Viero F.

Reti: al 45 1′ pt Plescia V. (Vibonese), al 11′ st Spina M. (Vibonese), al 36′ st Lasik R. (Vibonese) al 31′ pt Pinzauti L. (Teramo).

Ammonizioni: al 10′ pt Sciacca G. (Vibonese), al 17′ pt Spina M. (Vibonese), al 38′ st La Ragione D. (Vibonese) al 45′ pt Vitturini D. (Teramo), al 6′ st Diakite S. (Teramo), al 22′ st Bombagi F. (Teramo), al 45′ st Arrigoni A. (Teramo).