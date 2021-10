Serie C, Teramo – Viterbese 1-0: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi partono bene, chiudono il primo tempo sullo 0-0 ma al 23′ trovano il gol con Cuccurullo e conquistano tre punti importantissimi

TERAMO – Con una rete di Cuccurullo nella ripresa il Teramo batte la Viterbese e conquista la prima vittoria stagionale. Il primo squillo della partita con la conclusione col destro larga di poco di Rosso. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Piacentini svetta bene di testa, ma la sfera non inquadra lo specchio. Al 34′ Bernardotto sfonda a sinistra, crossa in mezzo, ma Malotti, disturbato da un difensore laziale, non riesce a coordinarsi per battere a rete. Dopo un inizio contratto, la seconda parte di frazione è tutta biancorossa: in particolare con Arrigoni su calcio piazzato, Piacentini di testa e Bernardotto il Diavolo sfiora il vantaggio, senza trovarlo. Al 24′ st arriva il gol di in acrobazia, con palla all’angolino. Al 36′ splendida risposta di Tozzo a tu per tu con Simonelli incuneatosi in area

Highlights



Mister Guidi a fine partita

Al termine del primo successo in campionato, questo il pensiero esposto dal tecnico biancorosso Guidi: «Oggi la scena è tutta dei giocatori, il gruppo al completo ha dato tutto ciò che aveva in campo. È una squadra che lavora sempre con estrema professionalità e sacrificio, è giusto godere di questo successo, la gioia è stata grande. Sono un allenatore orgoglioso e felice di allenarli perché è un gruppo che nelle difficoltà non ha mai abbassato la testa. Nei primi venti minuti giocavamo con troppa paura, la pressione uomo contro uomo ci ha creato qualche grattacapo, poi siamo cresciuti facendo la nostra partita, con il giusto spirito e creando tanto. Ora è il momento di perseverare, sapendo che in questo girone tutti possono battere tutti. Certo, oggi un fardello dalle spalle ce lo siamo tolti e mi è piaciuto tutto, a cominciare da Tozzo che ha trasmesso tranquillità alla squadra, sinonimo di carattere, da giocatore maturo qual è. La linea difensiva era tutta composta da calciatori under che si sono disimpegnati molto bene. L’abbraccio finale condiviso con tutto il gruppo, poi, è sinonimo di grande compattezza e di uno spogliatoio eccezionale. Sono le vittorie a creare entusiasmo. Avevo chiesto il sostegno della nostra gente e l’abbiamo avuto, ci sono stati vicini, con grande unità d’intenti, soffrendo e vincendo tutti insieme».

Tabellino

TERAMO (4-4-2): A. Tozzo; N. Bellucci, M. Cuccurullo (dal 30′ st M. Fiorani), D. Bouah (dal 30′ st D. Birligea), F. Rillo, M. Piacentini, A. Arrigoni, M. Rossetti, S. Rosso, G. Bernardotto, M. Malotti (dal 25′ st C. Hadziosmanovic). A disposizione: G. Agostino, M. Soprano, F. Di Dio, J. Surricchio, F. Viero, A. Ndrecka, G. Montaperto, R. Furlan, N. Kyeremateng. Allenatore: Federico Guidi.

VITERBESE (3-5-2): L. Bisogno; D. D’Ambrosio, J. van der Velden, F. Marenco (dal 30′ st M. Simonelli), F. Foglia, O. Urso, D. Pavlev, L. Megelaitis, L. Capanni, E. Volpicelli (dal 39′ st M. Volpe), O. Murilo. A disposizione: R. Daga, N. Ricchi, M. Fracassini, D. Alberico, A. Errico, R. Natale, M. Zanon, M. Adopo. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Reti: al 24′ st Marco Cuccurullo.

Ammonizioni: al 31′ pt D. Bouah (TER), al 4′ st D. D’Ambrosio (VIT), al 16′ st J. van der Velden (VIT), al 37′ pt L. Megelaitis (VIT).