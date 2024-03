Aperte le iscrizioni per la Fucino Half Marathon e per la Stacittadina di Avezzano

Le due manifestazioni, che rientrano nel progetto “Avezzano Città della Cultura in Movimento” , si svolgeranno domenica 28 aprile

AVEZZANO – Comincia a delinearsi l’organizzazione generale dell’evento sportivo principale dell’intera stagione podistica che vedrà protagonista la Marsica a pochi giorni dal passaggio della carovana del Giro d’Italia.

Il Comitato Provinciale UISP L’Aquila (presieduto dall’avv. Liberato Taglieri) e la ASD Stracittadina Avezzano (con in testa la prof. Antonella Di Carlo), in collaborazione reciproca, con il patrocinio del Comune di Avezzano e della Fondazione Carispaq organizzano, domenica 28 aprile 2024, la seconda edizione della Fucino Half Marathon sulla classica distanza di 21,097 chilometri e l’undicesima edizione della Stracittadina di Avezzano di 10 chilometri che assegnerà il trofeo nazionale Libertas. Le due manifestazioni pur mantenendo la loro autonomia rientreranno nel più ampio progetto “Avezzano Città della Cultura in Movimento” che prevederà contemporaneamente altre eventi a carattere sportivo, culturale ed enogastronomico.

La novità 2024 è quella della doppia competizione in un solo evento con l’intento di offrire uno spettacolo coinvolgente per tutti gli appassionati di podismo e di promuovere un ventaglio di attività maggiormente legate alle tradizioni sportive della città marsicana.

A sostegno dell’iniziativa, le società podistiche di tutta la provincia dell’Aquila, sotto l’egida UISP e non solo, che si renderanno protagoniste all’insegna dei valori che contraddistinguono lo sport.

La Fucino Half Marathon si svolgerà sul classico percorso di mezza maratona (21,097 chilometri) in un tragitto andata e ritorno sulle strade del lago scomparso.

La Stracittadina di Avezzano è una gara podistica competitiva di 10 chilometri, modellata su vari punti nevralgici del centro cittadino.

Gli organizzatori rimarcano come l’unione tra le due manifestazioni vuole rappresentare una dimostrazione del fatto che lo sport costituisce un importante veicolo per far conoscere e valorizzare al meglio il nostro territorio e le realtà ivi presenti.

A questo link della piattaforma ENDU sono attive le iscrizioni https://www.endu.net/it/events/fucino-half-marathon-and-stracittadina-di-avezzano/?fbclid=IwAR2uzrx_Cn3fBunlQKg3kceKeArhpyKKZ-Oau3erJoWEUKGYR-09kRLmX1o

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica UISP https://www.facebook.com/corrimarsicauisp