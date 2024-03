La Sieco Impavida Ortona si prepara alla trasferta di Castellana Grotte

Nell’ultima giornata di campionato la Sieco, già matematicamente retrocessa. affronterà una squadra che invece deve vincere

ORTONA – La Sieco, che non ha più nulla in ballo in questo campionato, viaggia verso Castellana Grotte per quella che è l’ultima giornata di campionato. Ancora una volta, l’ultima amara gara di campionato di Serie A2 vedrà Ortona opporsi a Castellana Grotte, con i bianco-azzurri che hanno nulla da perdere e Castellana che invece è alla rincorsa di una preziosissima vittoria. All’andata i pugliesi si imposero per 3 set a 2.

«Non è stata la nostra annata», commenta Coach Nunzio Lanci. «Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare tante piccole occasioni che poi, sommate, risultano proprio i punti che ci sono mancati per salvare la stagione».

Ad accompagnare gli Impavidi in questa ultima gara di A2 ci saranno anche i DRAGONI, tifoseria organizzata di Ortona a dar man forte ai propri beniamini. «È importante che i ragazzi sentano il nostro calore, anche se le cose non sono andate bene», commenta Vincenzo Gaetano, portavoce del gruppo.

Arbitreranno i signori Gaetano Antonio (Lamezia Terme) e Di Bari Pierpaolo (Fasano). Come sempre sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul sito volleyballworld TV con link diretto presente sulla home page del sito Impavida.

Questo è il programma completo dell’ultima giornata della Regular Season. Tutte le gare si disputeranno domenica 24 marzo alle 18.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Emma Villas Siena

Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù

Delta Group Porto Viro – Tinet Prata di Pordenone

Abba Pineto – Consar Ravenna

Conad Reggio Emilia – Consoli Sferc Brescia

WOW Green House Aversa – Yuasa Battery Grottazzolina