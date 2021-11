Serie C, Teramo – Fermana 3-2: cronaca e tabellino

I biancorossi passano in vantaggio dopo soli 4 minuti con Viero. Nel secondo tempo a segno anche Mungo e Rosso

TERAMO – Tre gol e tre punti per un Diavolo che non segnava così tanto dal 3-0 del 2 febbraio 2020. Viero, dopo la Coppa, fa il bis anche in campionato con un inserimento dei suoi su perfetto assist di Hadziosmanovic: il suo tiro a giro finisce sotto al sette. Nella ripresa in tre minuti il Teramo fa il Diavolo, eludendo la difesa alta ospite e infilandola con le reti di Mungo e Rosso. Vediamo nei dettagli come é andata.

Cronaca del match

Dopo soli 4 minuti il risultato si sblocca: Federico Viero, servito in maniera illuminante da Hadziosmanovic, trafigge imparabilmente Ginestra sull’angolo opposto. Al 21′ Marchi spara alto da posizione centrale. Quattro minuti dopo grande azione di Bernardotto che si libera di forza di Scrosta, ma il portiere fermano blocca il suo tiro. Al 36′ colpo di testa ravvicinato di Frediani, palla alta. Al 39′ Mbaye alto da disimpegno difensivo errato. Il primo tempo si conclude con il calcio piazzato arcuato di Arrigoni che viene deviato da Ginestra.

A inizio ripresa Ndrecka spinge a sinistra, cross teso per il tiro a lato di Malotti. Al 4′ sugli sviluppi di calcio piazzato, assist di Mungo per la testa alta di Piacentini da ottima posizione. Un minuto dopo da un cross di Frediani da sinistra, colpo di testa di Mordini che in controtempo per poco non beffa Agostino. All’8′ arriva il raddoppio con una prodeza di Mungo, che mette la palla sotto l’angolino. All’11’ si sblocca anche Rosso che elude la tattica del fuorigioco su pregevole assist di Arrigoni e con un morbido lob supera Ginestra. Al 19′ calcio di rigore per la Fermana: dagli undici metri Agostino intercetta ma non riesce a respingere il tiro di Marchi. Al 29′ Agostino strepitoso di riflesso sul tiro ravvicinato di Rodio. Al 32′ contropiede originato da Mungo, tiro di Rosso respinto da Ginestra. Al 40′ tiro debole di Birligea.

Tabellino

TERAMO (4-3-3): 22 Agostino, 13 Bouah (17′ 23 Rillo, 46′ 3 Ndrecka), 19 Bellucci, 26 Piacentini (Vk), 2 Hadziosmanovic; 10 Mungo (Vk), 6 Arrigoni (K), 8 Viero (56′ 11 Lombardo); 7 Malotti, 9 Bernardotto (82′ 21 Birligea), 20 Rosso. A disposizione: 12 D’Ambrosio, 31 Petricca, 17 Surricchio, 27 Furlan, 28 Fiorani, 30 Di Dio, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

FERMANA (3-4-3): 1 Ginestra (Vk), 2 Rossoni, 99 Blondett, 14 Scrosta (K); 3 Mordini, 24 Mbaye (58′ 20 Capece), 25 Graziano, 21 Rodio (90′ 32 Lovaglio); 77 Pannitteri (82′ 11 Bugaro), 7 Marchi (82′ 9 Cognigni), 18 Frediani (58′ 32 Nepi). A disposizione: 22 Moschin, 6 Corinus, 8 Grossi, 10 Bolsius, 23 Alagna, 29 Rovaglia, 30 Sperotto. Allenatore: Riolfo.

Reti: al 4′ pt Federico Viero, al 8′ st Domenico Mungo, al 11′ st Simone Rosso, al 20′ st Ettore Marchi, al 45′ st Alessio Nepi.

Ammoniti: Rillo (T), Lombardo (T) e Arrigoni (T).

Recupero: un minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa