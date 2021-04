Serie C, Teramo – Bisceglie 2-0: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi tornano al successo contro il Bisceglie e sorpassano in classifica Palermo e Foggia. Domenica trasferta ad Avellino

TERAMO – Il Teramo batte Bisceglie e sorpassa in classifica sia il Palermo che il Foggia ed avvicinandosi, soprattutto, sensibilmente all’obiettivo playoff, per il secondo anno consecutivo- A decidere l’incontro una rete per tempo: Bombagi a inizio primo tempo, su assist illuminante di Ilari, cui fa seguito un palo centrato da Costa Ferreira e, nella ripresa, il rigore calciato da Arrigoni su penalty conquistato da Santoro. Con il passare dei minuti si affievolisce la spinta ospite, Arrigoni è costretto a lasciare il campo per infortunio (probabile distorsione) e i biancorossi conquistano tre punti preziosissimi in ottica playoff. Domenica si viaggia verso Avellino. Ma vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights



Si comincia subito son ripartenza ospite con Cittadino che serve Sartore, la cui conclusione viene respinta da Lewandowski. Il Teramo però reagisce subito e al 7′ passa in vantaggio con Bombagi, che sfrutta un assist di Ilari e mette la palla nell’angolino. Al 15′ palo di Costa Ferreira; sul prosieguo è Arrigoni a chiamare in causa Spurio. Al 39′ bella palla recuperata sulla trequarti da Kyeremateng, sul cross Bombagi viene anticipato di un soffio. Al 41′ Ilari libera Piacentini in piena area, ma il difensore non se la sente di calciare in porta preferendo un cross che non incontra compagni di squadra. Si va negli spogliatoi con il Teramo in vantaggio di misura.

Si riparte con il tiro di Maimone di poco a lato. Al 5′ Santoro conquista un calcio di rigore e Arrigoni dal dischetto non perdona. Al 13′ Bombagi vicinissimo al tris. Al 18′ l’arbitro sorvola su un netto fallo in area su Soprano, sul prosieguo Mansou impegna severamente Lewandowski e Makota spreca a porta vuota. Al 27′ ripartenza in bello stile di Ilari che poi tenta un lob che finisce a fondo campo. Crampi per Soprano. Al 29′ Bombagi al tiro, deviazione sospetta in area, palla che sfiora letteralmente il palo. La gara finisce senza grosse emozioni di rilievo.

Le dichiarazioni di Paci nel dopo gara

Nella sala stampa del “Bonolis”, dopo il bel successo contro il Bisceglie, questo il pensiero esposto dal tecnico biancorosso Paci: «Abbiamo disputato una buona partita, siamo stati più concreti del solito, con un gioco più veloce e con meno costruzione dal basso, badando maggiormente, è andata bene soprattutto grazie all’atteggiamento dei ragazzi. Avevamo oggettive difficoltà in difesa, la soddisfazione di un allenatore è grande quando si riescono a produrre simili prestazioni in emergenza. Piacentini e Cappa erano entrambi fuori ruolo, in settimana abbiamo aumentato gli allenamenti di 45 minuti per lavorare meglio, cambiando la prospettiva ed i ragazzi hanno vinto la sfida. Quando siamo rientrati da Cava ero preoccupato per le varie defezioni e giustamente a casa mi hanno fatto notare di non lamentarmi e di lavorare, oggi abbiamo vinto rimaneggiati, a Cava abbiamo perso con tutti i titolari. Speriamo di trovare le migliori soluzioni in vista di Avellino. Arrigoni? Ho giocato a calcio, ho avuto quei tipi di infortuni, la distorsione alla caviglia non è una lesione, anche se la sua è gonfia, vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo sempre cercato di fare il massimo, a volte non ci siamo riusciti, è un nostro limite, ma bisogna essere contenti di questi ragazzi e di aver regalato questa vittoria al Presidente, ma non abbiamo fatto niente e vogliamo continuare a migliorare».

Il tabellino

TERAMO (4-4-2): 22 Lewandowski, 26 Piacentini, 5 Soprano, 4 Trasciani, 9 Cappa; 20 Ilari, 6 Arrigoni (K), 21 Santoro, 8 Costa Ferreira; 29 Kyeremateng, 10 Bombagi. A disposizione: 1 Valentini, 2 Furlan, 7 Mungo, 11 Pinzauti, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 25 Birligea, 35 Lombardi, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

BISCEGLIE (4-4-2): 22 Spurio, 5 Priola (K), 6 Vona, 26 Altobello (Vk), 3 Giron; 7 Mansour, 8 Cittadino, 23 Maimone, 24 Sartore; 14 Makota, 11 Rocco. A disposizione: 1 Russo, 4 De Marino, 9 Cecconi, 13 Zagaria, 15 Ferrante, 16 Gilli, 18 Musso, 19 Vitale, 21 Casella, 25 Tazza, 27 Bassano, 28 Pedrini Allenatore: Bucaro.