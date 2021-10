Serie C, Montevarchi – Teramo 2-1: cronaca e tabellino

I biancorossi passano in vantaggio con Malotti ma si fanno rimontare e rischiano anche di subire il terzo gol su rigore

TERAMO – K.o. pesante per il Teramo che a Pontedera non sfrutta l’iniziale vantaggio di Malotti e subisce la rimonta del Montevarchi che spreca anche un rigore parato da Tozzo. Ora un doppio turno casalingo consecutivo attende i biancorossi: in Coppa Italia mercoledì contro il Pescara e domenica in campionato contro la Fermana. Vediamo nei dettagli come é andata.

Cronaca del match

Padroni di casa pericolosi all’8′ con Barranca che solo davanti a Tozzo calcia alto. Al 18′ su azione di contropiede, Carpani calcia alto. Al 26′ palla-gol sciupata dai biancorossi, con Birligea libero a centro area, ma Viero non riesce a servirlo, preferendo un cross troppo profondo. Al 36′ Diavolo in vantaggio con Malotti che una conclusione rasoterra tesa supera imparabilmente Giusti su assist prezioso di Mungo. Due minuti dopo arriva il pareggio di Barranca. Al 42′ il Montevarchi la ribalta con Jallow in contropiede, sospetto fallo ai danni di Bellucci. Due minuti dopo scivola Piacentini, Barranca ha un’autostrada davanti a Tozzo, ma spreca clamorosamente il 3-1. Un minuto dopo, su azione di contropiede, Gambale trafigge Tozzo su assist di Barranca. Al 30′ tiro debole di Montaperto per impensierire Giusti da buona posizione.

Al 10′ della ripresa biancorossi vicini al pareggio con il tiro ravvicinato di Bouah, servito perfettamente da Malotti dopo la sventagliata di Mungo. Al 13′ cresce il Diavolo e il tiro a giro di Hadziosmanovic, ancora servito da Mungo, sfiora il secondo palo. Al 17′ Rosso chiama in causa Giusti che devia

Guidi nel dopo partita: “Siamo stati imperdonabili”

Nel post-partita, queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Guidi: «È stata senza ombra di dubbio la peggior partita dall’inizio dela stagione. Siamo caduti in errori troppo evidenti che ci sono costati l’incontro. Il dispiacere più grande è per i tifosi che ci hanno sostenuto per l’ennesima volta per novanta e più minuti, perché abbiamo mostrato loro uno spettacolo semplicemente osceno, siamo stati imperdonabili e il primo responsabile sono io.

È nei momenti difficili che devi tirar fuori qualcosa in più, ma oggi siamo stati inermi. Dopo il vantaggio non puoi prendere due gol e mezzo in pochi minuti. Qualcluno forse ha perso di vista il nostro reale valore, noi dobbiamo salvarci, dev’essere chiaro. Oggi Tozzo ci ha salvato in diverse occasioni, altrimenti il divario sarebbe stato molto più evidente. Abbiamo sofferto tutto ciò che sapevamo di poter soffrire, a cominciare dai duelli, siamo stati passivi e gli avversari così ti puniscono. Serve un immediato cambio di atteggiamento, i ragazzi devono iniziare a capirlo senza aggrapparci sempre alle tante assenze. Veniamo da sette gol subìti in due partite, mentre fino a due partite fa concedevamo pochissimo, bisogna riflettere e farsi, tutti, un esame di coscienza».

Tabellino

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3): A. Giusti; B. Achy, E. Dutu, S. Martinelli, A. Tozzuolo, F. Amatucci, G. Carpani, A. Mercati, F. Barranca, S. Jallow, D. Gambale. A disposizione: F. Intinacelli, F. Rinaldi, A. Mionic, A. Lunghi, M. Poggesi, R. Doratiotto, T. Senzamici. Allenatore: Roberto Malotti.

TERAMO (4-3-3): A. Tozzo; C. Hadziosmanovic, M. Piacentini, F. Rillo, M. Soprano, D. Mungo, M. Lombardo, F. Viero, G. Bernardotto, D. Birligea, M. Malotti. A disposizione: A. Arrigoni, N. Bellucci, D. Bouah, A. Ndrecka, F. Di Dio, J. Surricchio, S. Rosso, M. Rossetti, G. Agostino. Allenatore: Federico Guidi.

Reti: al 36′ pt Manuele Malotti, al 38′ pt Francesco Barranca, al 42′ pt Sulayman Jallow, al 17′ st Diego Gambale.