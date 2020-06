Serie B, i biancazzurri convocati per la partita Pisa – Pescara

PESCARA – In vista della partita di Campionato Pisa – Pescara in programma venerdì 26 giugno alle ore 21. Il mister Legrottaglie ha stilato la lista dei convocati. Di seguito i nominativi dei calciatori che saranno presenti all’incontro che sarà possibile seguire in diretta su Calciomagazine. Cronaca a partire dall’ingresso delle due squadre in campo e aggiornamento dalle 20 con le formazioni ufficiali. Il match sarà diretto da Daniele Minelli di Varese che sarà coadivato dagli assistenti Giuseppe Macaddino di Pesaro e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto uomo sarà Marco Ricci di Firenze.

1 FIORILLO Vincenzo

12 ALASTRA Fabrizio

22 FARELLI Simone

7 ELIZALDE Edgar

21 MANE Ibrahima

3 DEL GROSSO C ristiano

18 BETTELLA Davide

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

40 MASCIANGELO Edoardo

27 ZAPPA Gabriele

16 DRUDI Miko

25 CRECCO Luca

8 MEMUSHAJ Ledian

31 BUSELLATO Massimiliano

37 KASTANOS Grigoris

35 MELEGONI Filippo

20 PALMIERO Luca

13 CLEMENZA Luca

29 BORRELLI Gennaro

11 GALANO Cristian

19 MANIERO Riccardo

10 PUCCIARELLI Manuel

33 BOJINOV Valeri

17 PAVONE Fabian

Foto di Massimo Mucciante sito ufficiale Pescara Calcio