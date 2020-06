Il Pescara si prepara alla sfida contro il Pisa, parola a Legrottaglie

Il tecnico biancazzurro: “Chi sbaglierà meno vincerà ma se giochiamo a calcio potremmo vincere. Sarà invece facile per il Pisa vincere se noi non dovessimo fare la nostra partita”

PESCARA – Orfana del difensore Balzano è dei lungodegenti Bocic, Di Grazia, Campagnaro e Marafini e dell’attaccante Tumminello, la squadra biancazzurra ha effettuato questa mattina la seduta di rifinitura in vista della partita di domani sera contro il Pisa. Dopo la rifinitura consueta conferenza stampa di mister Legrottaglie, che durante ha dichiarato:

“Abbiamo Balzano indisponibile. Cercheremo di recuperarlo entro lunedì per dargli il tempo di recuperare la botta al piede presa. Con la Juve Stabia mi aspettavo una certa resistenza e avevamo programmato tutto per essere continui per 70/75 minuti. L’aspetto importante è quello mentale, perché quella tattica è andata bene ma i ragazzi hanno fatto quello che avevamo chiesto. Abbiamo una grande opportunità per dare continuità.

Cerco sempre di mettere i calciatori nella posizione in cui mi rendono meglio. Bettella non può essere il sostituto di Balzano e devo ancora scegliere in quella posizione. Rispetto a prima del covid, abbiamo un numero maggiore di calciatori a disposizione. In fase di possesso potrebbe esserci la possibilità di riproporre un 3-4-2-1 perché lo abbiamo fatto bene. Saranno tutte partite complicate.

Mi aspetto un Pisa che ci concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia. Contro la Salernitana ho avuto la sensazione di un Pisa molto più frizzante e dinamica rispetto all’avversario. Chi sbaglierà meno vincerà ma se giochiamo a calcio potremmo vincere. Sarà invece facile per il Pisa vincere se noi non dovessimo fare la nostra partita. Io faccio fatica a pareggiare e devo capirlo (ride ndr). Anche in Primavera mi succedeva lo stesso. O vinco o perdo. Però prendere un pareggio non è male, quando non si può vincere è meglio non perdere. Certo è che non andrò a Pisa a pareggiare.

A Pisa, ma sempre, ho bisogno di certezze non posso inventare e rischiare anche perché giocheremo subito lunedì e devo pensare anche in virtù di questo, visto che non riposeremo tantissimo. Vedremo sicuramente una bella partita. Questo Pescara ha ancora il 20/30% di crescita ancora a disposizione. Crecco, per caratteristiche, sposa benissimo la descrizione del difensore moderno. Però deve crescere e non voglio dargli pressioni. Vincere a Pisa aprirebbe un altro spiraglio per il futuro. Il Pescara è una mina vagante adesso. Credo che se dovessimo raggiungere i punti necessari per toglierci ogni pensiero, poi potremmo cambiare obiettivi”.

