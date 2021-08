Serata di riflessione e approfondimento filosofico ieri al Kursaal

GIULIANOVA – Bella serata di riflessione e approfondimento filosofico, quella di ieri, sulla terrazza del Kursaal. L’iniziativa ha visto il professor Paolo De Lucia, docente all’Univerisità di Genova, proporre un approccio inedito, intellettuale e non medico, alla pandemia in corso. All’incontro, dal titolo “L’orrenda notte e il calmo mattino”, moderato dal giornalista Walter De Berardinis, ha partecipato l’attore Roberto Di Donato, che ha letto brani di Nietzsche, Seneca e Schopenhauer. Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella.

“E’ stata una serata formativa, ma anche emozionante – ha commentato lo stesso Vasanella al termine dell’incontro – Rivedere il professor De Lucia, con cui ebbi contatti già nel 1993, quando ero a Buenos Aires, è sempre un immenso piacere. Piacevole è stato anche il clima di grande attenzione che si è creato tra i presenti. L’amministrazione comunale, e credo lo stia dimostrando ampiamente, sa proporre occasioni di svago e momenti di alta riflessione, scientifica e letteraria. In un’estate complicata come quella che stiamo vivendo, mi pare un successo di non poco conto. Ringrazio chi si è impegnato perchè tutto questo fosse possibile ed anche Walter De Berardinis per l’intraprendenza e l’originalità propositiva“.