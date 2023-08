“Serata per Silvia” al Kursaal di Giulianova sabato 2 settembre

L’iniziativa, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, per ricordare Silvia Simoncini e sensibilizzare sulla diagnosi e la cura del tumore ovarico

GIULIANOVA – Si terrà sabato prossimo al Kursaal, con inizio alle 21, “Serata per Silvia”, iniziativa di incontro, ascolto e riflessione, promosso per ricordare Silvia Simoncini, fiorentina, ma di famiglia giuliese, scomparsa a soli 28 anni lo scorso 27 febbraio. La serata, patrocinata dal Comune di Giulianova, sarà un’occasione di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce e la cura del tumore ovarico.

Interverranno familiari ed amici di Silvia. Un significativo contributo musicale sarà donato da Manuela Formichella e del trio “Nota Fulgens”, composto da Lucia Medori, Renato Marchese e Donato Reggi.

Nel corso della serata sarà inoltre presentata “Pedalata per Silvia”, passeggiata in bicicletta non agonistica in programma per la mattina successiva, domenica 3 settembre, con partenza alle 9.30 dal Camping Don Antonio. Nel punto d’arrivo, il parco dell’Annunziata, sarà collocato, in ricordo di Silvia, un acero rosso. Il camping Don Antonio metterà gratuitamente a disposizione il proprio parco biciclette.

Alle iniziative “per Silvia” hanno collaborato Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e le associazioni “Quartiere Annunziata” e “Un albero in più”. Prezioso il sostegno di Unibroker Assicurazioni e della Banca di Credito Cooperativo dell’ Adriatico Teramano.

L’ingresso alla serata e la partecipazione alla pedalata sono liberi.