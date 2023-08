Pattinaggio Corsa, Mondiali di Montecchio/Vicenza: i risultati del 29 agosto

Oro per la pescarese Asja Varani che conquista anche un bronzo e un argento. Bronzo e argento per il pattinatore di Martinsicuro Leonardo De Angelis

MONTECCHIO MAGGIORE – A Montecchio Maggiore pattini nuovamente in gara nella terza giornata delle prove su pista dei Campionati Mondiali Corsa 2023, in programma fino a domenica 3 settembre. È un turno caratterizzato da condizioni meteo avverse quello iniziato ieri e proseguito con le gare odierne, nuovamente interrotte in mattinata a causa della corposa pioggia. Abruzzo protagonista con gli atleti della Rolling Bosica Martinsicuro. Finalmente oro per i ragazzi del CT Presti, quello della pescarese Asja Varani, nella 500 m sprint senior femminile. Dopo una lunga revisione da parte dei giudici, la classifica, che vedeva nella stessa gara veloce l’atleta abruzzese sul terzo gradino del podio, viene ribaltata. Titolo mondiale per la Varani, il primo per il team italiano in questi Campionati. Squadra azzurra che festeggia finalmente la tanto attesa medaglia d’oro, dopo quelle sfiorate nelle prime due giornate, una delle quali proprio dalla Varani che però aveva centrato l’argento nella giro atleti contrapposti. Una finale femminile, quella di ieri dei 500 senior, dai grandi contenuti tecnici e tiratissima fino all’ultima curva, che vede la nostra pattinatrice sul gradino più alto del podio, davanti alla colombiana Maria Timms e alla statunitense Erin Jackson.

Non finiscono qui le medaglie per l’Italia. E l’Abruzzo è ancora una volta protagonista con Leonardo De Angelis. Questa volta il risultato è sia personale che di squadra, grazie alla staffetta della 3000 m americana junior maschile. Team azzurro che chiude con uno splendido argento. Leonardo Bossi, Manuel Ghiotto, e lo stesso Leonardo De Angelis finiscono di pochissimo dietro alla solita Colombia. Terza Cina Taipei. Ma l’atleta della Rolling Bosica Martinsicuro centra anche un bellissimo bronzo, nella gara della 500 mt Junior maschile, andata in scena domenica 27.

Grandi i numeri per il Campionato 2023 che sta animando il territorio vicentino, con un importante riscontro in termini di partecipazione del pubblico, fin qui sempre numeroso al pattinodromo di Alte Ceccato. Circa 4.000 le presenze giornaliere degli spettatori, pronti a tifare e sostenere gli atleti della nostra Nazionale. La competizione iridata conferma i pronostici della vigilia. In grande evidenza, tra i 47 team in gara, la Colombia, nettamente in testa al medagliere generale. Italia sempre a podio nelle prime tre giornate e attualmente seconda con l’oro della Varani e con 6 medaglie d’argento e 7 di bronzo. Altro bronzo per l’Italia, quello centrato dalla staffetta femminile, con Asja Varani, Veronica Luciani e Sofia Saronni, terze nella 3000 m americana, dietro la Francia e la solita Colombia che conquista il titolo.

Terza giornata che già dalle qualificazioni di ieri aveva visto in evidenza i nostri atleti, prima della pioggia che ha lasciato poi spazio alla competizione solo in serata, con i pattinatori a dare spettacolo sui 200 metri a curve paraboliche dell’impianto vicentino. Arriva dall’altra 500 m sprint senior maschile la medaglia di bronzo di Duccio Marsili.

Pioggia che da tregua a spettatori e atleti solo nel pomeriggio di oggi, garantendo lo svolgimento delle ultime due finali in programma, le gare americana senior maschili e femminili. Gara degli uomini che vede i nostri sfoderare una prova maiuscola. Gli azzurri danno tutto ma, complice un cambio al limite del regolamento da parte dei colombiani nell’ultimo giro, devono “accontentarsi” della medaglia d’argento. Vincenzo Maiorca, Giuseppe Bramante e Duccio Marsili chiudono secondi, proprio dietro la Colombia. Bronzo per la Francia.

Chiusa la competizione dedicata alla pista. Da domani spazio alle prove strada all’Arena Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore e poi alla 100 mt di sabato 2 settembre che andrà in scena nel cuore di Vicenza. Grande chiusura domenica prossima, con la spettacolare Maratona di Montecchio.

Medaglie Italiane Terza Giornata

Senior Women 500m Sprint

1 Asja Varani – ITA

2 Maria Timms – Col

3 Erin Jackson – Usa

Senior Men 500m Sprint

1 Andres Jimenez Torres – Col

2 Ricardo Verdugo – Chi

3 Duccio Marsili – ITA

Junior Men Relays

1 Colombia

2 ITALIA (Leonardo Bossi, Manuel Ghiotto, Leonardo De Angelis, Riccardo Ceola)

3 Cina Taipei

Senior Women Relays

1 Colombia

2 Francia

3 ITALIA (Asja Varani, Veronica Luciani, Sofia Saronni)

Senior Men Relays

1 Colombia

2 ITALIA (Vincenzo Maiorca, Giuseppe Bramante, Duccio Marsili)

3 Francia