Luco dei Marsi, arriva “La Sera delle Favole”: ecco quando

Il 22 luglio in Viale Duca degli Abruzzi musica, baby dance, giochi, magie e sorprese per i bambini luchesi e marsicani

LUCO DEI MARSI – L’estate luchese si accende di magia e si prepara a regalare momenti d’incanto a tutti i bambini con “La Sera delle Favole”, in programma per oggi, 22 luglio, e annoverata nella rassegna estiva “Vacanze luchesi 2021… A Riveder le Stelle”, promossa dall’Amministrazione comunale e giunta quest’anno alla quarta edizione.

Il centralissimo viale Duca degli Abruzzi si trasformerà, per l’occasione, in una piccola e variopinta “Isola che non c’è”, pronta ad accogliere i bambini luchesi e marsicani tra musica, baby dance, giochi, magie e sorprese, oltre agli immancabili dolcetti. Nel corso della serata, accanto agli animatori, saranno presenti anche i giovani Volontari impegnati con il Comune nei progetti di Servizio civile. Nell’isola pedonale del Viale in festa, tra musica e spettacoli, spazio anche alle “bancarelle” dal sapore d’altri tempi allestite dai bambini, insieme ai diversi stand di golosità e piccolo artigianato. L’evento si svolgerà nel rispetto delle correnti norme anti-contagio.

“É un evento che malgrado le incertezze del periodo abbiamo voluto proporre, dopo il grande successo della precedente edizione, pre-covid, per offrire ai più piccoli, accanto alle iniziative già predisposte per l’estate e in cui i bambini possono trovare svago e attività congeniali , una serata tutta per loro” ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Una serata evento che fosse un concentrato dello spirito della bella stagione, della gioia delle piccole cose che fanno felici i bambini, la musica, i giochi, le “magie” e di tutto quello che, nei limiti di quanto consentito dalla pandemia ancora in corso, potesse concretizzarsi in una serata di allegria, serenità e benessere per i più piccoli e per i loro genitori”. L’evento si svolgerà tra il viale Duca degli Abruzzi – isola pedonale dalle 20 alle 24 – e piazza Alfidi, a partire dalle 21. L’Amministrazione invita tutti a partecipare, nel rispetto delle correnti norme di sicurezza anti-Covid.