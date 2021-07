Castrum Silvi annessa all’Academy del Pescara Calcio

SILVI – Una giornata da cerchiare in rosso, se non storica, per l’ASD Castrum Silvi 2010. E’ stata siglata questa mattina, 22 luglio 2021, presso la sede del Pescara Calcio, l’annessione della Castrum Silvi all’Academy del Pescara Calcio. Presenti alla stipula dell’accordo Marco Arcese, responsabile Academy Pescara Calcio, nonché il Presidente Vito Partipilo e il Direttore Tecnico Ernesto Cichella per la Castrum.

Il sodalizio di Silvi apporta, così, un ulteriore tassello di crescita unitaria verso una visione generale di intenti nella conduzione tecnica dell’intero movimento giovanile locale, dai primi calci fino alla fascia agonistica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Partipilo, secondo cui “l’odierna annessione rappresenta l’ulteriore conferma della validità del progetto nell’ottica di un percorso sinergico con le grandi realtà calcistiche del nostro territorio”.