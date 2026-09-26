I Sentieri dei Lupi 2026, a Collarmele l’ultima sfida dell’Abruzzo Mtb Cup

COLLARMELE – Tutto pronto a Collarmele per I Sentieri dei Lupi, la storica gara organizzata dall’Asd Collarmele Mtb che domenica 27 settembre ospiterà l’atto conclusivo dell’Abruzzo Mtb Cup. L’evento conferma una formula ormai collaudata, capace di attirare ogni anno numerosi appassionati grazie a un percorso spettacolare e a servizi organizzativi particolarmente apprezzati dai partecipanti.

La manifestazione si svilupperà tra le suggestive salite del Parco Eolico e i passaggi più tecnici del Parco Regionale Sirente-Velino, nel segno del motto che da sempre accompagna la competizione: “Nessun eroe, solo cacciatori”.

La partenza è fissata alle ore 9.30 da Piazza I Maggio, dove sarà attivo il ritrovo ufficiale a partire dalle 7.30. Il tracciato, completamente sterrato, si snoda per 52 chilometri attraversando nella prima parte il Parco Eolico per poi fare ritorno nel centro abitato di Collarmele al chilometro 28. Qui sarà operativo un cancello orario previsto per le 11.45.

Successivamente gli atleti proseguiranno in direzione Forca Caruso, raggiungendo il territorio di Pescina prima del ritorno finale a Collarmele. L’arrivo è previsto in Piazza Santa Felicita a partire dalle 12.30.

A seguito delle forti piogge registrate nei giorni scorsi, l’organizzazione ha apportato una modifica al percorso: uno smottamento nella gola di Scafelle ha reso necessaria una deviazione che consentirà di evitare la tradizionale discesa con i celebri gradini, garantendo così maggiori condizioni di sicurezza per tutti i concorrenti.

Durante la manifestazione saranno garantiti assistenza sanitaria con mezzi fuoristrada, presidio medico all’arrivo, tre punti di ristoro idrico lungo il percorso e il tradizionale pasta party conclusivo.

Le iscrizioni sono ancora aperte e resteranno disponibili fino alla serata odierna per chi desidera prendere parte all’ultima sfida dell’Abruzzo Mtb Cup.