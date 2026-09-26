Marsilio: “Abruzzo in crescita grazie a innovazione e investimenti”

PESCARA – Si è conclusa all’Aurum di Pescara la sesta edizione di Abruzzo Economy Summit – Stati Generali dell’Economia, l’appuntamento che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti per analizzare le prospettive di sviluppo del territorio. A tracciare il bilancio finale della manifestazione è stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha definito l’edizione 2026 “la più ricca di sempre”, sottolineando il crescente rilievo nazionale dell’evento.

Davanti a una platea composta da imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, Marsilio ha evidenziato il valore dei numerosi contributi che si sono alternati nel corso della giornata, dalla partecipazione dei vertici del Governo agli interventi di autorevoli esponenti del panorama politico ed economico nazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi degli indicatori economici regionali. Gli approfondimenti presentati da Svimez e dagli esperti intervenuti al Summit hanno evidenziato una tenuta del sistema produttivo abruzzese nonostante le difficoltà legate al contesto internazionale, tra costi energetici, inflazione e trasformazioni del settore automotive.

Secondo Marsilio, l’Abruzzo sta registrando performance positive in termini di Pil, occupazione e produttività grazie a una strategia incentrata su innovazione, investimenti e sostegno ai processi di aggregazione delle imprese. Tra gli esempi citati, il presidente ha richiamato la nascita del distretto dell’aerospazio, considerato uno dei progetti più significativi per la crescita industriale regionale.

Uno dei momenti più seguiti dell’evento è stato l’incontro con RoBee, il robot umanoide cognitivo sviluppato da Oversonic Robotics. L’interazione dal vivo ha offerto uno spunto concreto per riflettere sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale per il sistema produttivo abruzzese.

Il Summit ha inoltre confermato la propria vocazione internazionale grazie al confronto sulle opportunità di cooperazione economica con l’Ucraina, che ha visto la partecipazione del vicepresidente del Parlamento ucraino, Oleksandr Korniyenko.

In chiusura, Marsilio ha ringraziato Confindustria, gli organizzatori, gli sponsor e il pubblico presente per il successo dell’iniziativa, annunciando una riflessione su nuove formule organizzative per le prossime edizioni con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente i contenuti e gli interventi proposti.