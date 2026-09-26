Fiera Didacta Abruzzo 2026: l’USR protagonista con IA, orientamento e inclusione

REGIONE – L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo sarà tra i protagonisti di Fiera Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in programma il 21 e 22 ottobre, con un ricco calendario di workshop e seminari rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. L’obiettivo è promuovere buone pratiche, metodologie innovative e strumenti concreti da applicare nelle attività scolastiche quotidiane.

Tra i temi centrali dell’offerta formativa figurano l’orientamento precoce, la valorizzazione dei talenti e lo sviluppo delle competenze STEAM. I laboratori dedicati alla scuola secondaria di primo grado presenteranno strategie basate su gaming, team working e apprendimento esperienziale per favorire la scoperta delle attitudini degli studenti.

Ampio spazio sarà dedicato anche al benessere scolastico, con percorsi focalizzati sulla gestione dei conflitti, la prevenzione del bullismo e il miglioramento del clima relazionale in classe. I partecipanti potranno approfondire l’utilizzo di strumenti digitali e toolkit educativi da integrare nei percorsi di cittadinanza e nelle attività interdisciplinari.

L’Intelligenza Artificiale rappresenterà uno dei filoni principali del programma scientifico. L’IA generativa sarà analizzata sia nell’ambito del Sistema Integrato 0-6, come supporto alla progettazione educativa, sia come strumento per favorire una didattica inclusiva attraverso l’integrazione con i principi dell’Universal Design for Learning (UDL). L’obiettivo è offrire ai docenti nuove soluzioni per personalizzare l’apprendimento e superare le barriere educative.

Il programma dell’USR Abruzzo affronterà inoltre temi legati alla continuità educativa, alla promozione della lettura e all’innovazione dei linguaggi didattici. I laboratori mostreranno come valorizzare le biblioteche scolastiche come spazi inclusivi e verticali, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, oltre a proporre riflessioni sulla scrittura, sulla retorica e sul contributo delle lingue classiche nello sviluppo del pensiero critico.

Non mancheranno infine momenti dedicati alla condivisione delle esperienze maturate sul territorio abruzzese nei campi della ricerca-azione, della continuità educativa 0-6 e dell’outdoor education, sviluppate all’interno di poli e incubatori scolastici regionali.

Tutti gli incontri avranno un taglio fortemente pratico e laboratoriale, con strumenti immediatamente trasferibili nella didattica quotidiana. Le iscrizioni ai workshop sono disponibili attraverso la piattaforma ufficiale di Didacta Italia.