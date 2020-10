La senatrice Patty L’Abbate ospite all’Istituto De Cecco Pescara

PESCARA – Sarà la senatrice ed economista ambientale Patty L’Abbate la protagonista lunedì prossimo, 26 ottobre, alle ore 11, negli spazi dell’Officina del Gusto, dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, del terzo evento organizzato dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, nell’ambito del XXV Premio Nazionale ‘Paolo Borsellino’.

La senatrice L’Abbate, causa restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, si collegherà in streaming con l’Istituto Alberghiero per presentare il suo libro ‘Una nuova Economia Ecologica’, alla presenza della Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, organizzatrice dell’iniziativa, e del Presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga Tommaso Navarra. Sempre a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, presenzierà alla giornata una delegazione di 10 studenti e 4 docenti. L’evento sarà registrato per essere poi ritrasmesso nelle classi nell’ambito del progetto sulla legalità.