Seminario “Barberini Raddoppio”, l’intervento del sindaco Perazzetti

Con l’evento i protagonisti, Barberini – gruppo Luxottica, Almacis, SIIS srl e GET Consulting, ambiscono a mettere a disposizione del tessuto tecnico e produttivo locale, la sintesi in termini di capacità tecnica acquisita della più importante esperienza LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) in Abruzzo, ed è uno dei pochi esempi del centro Italia.

Si tratta di un incontro formativo verso una certificazione importante, che guarda da un lato ad incentivare ad una mentalità imprenditoriale e dall’altro a fare ciò nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità per le generazioni future.

Un evento che dimostra ancora una volta quanto Città Sant’Angelo sia all’avanguardia in Abruzzo e in Europa, anche nel mondo delle costruzioni.