Eventi di Natale 2022 a Sante Marie: il programma

SANTE MARIE – Si apre il calendario degli eventi natalizi nel Comune di Sante Marie. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco Sante Marie, la parrocchia Santa Maria delle Grazie, la commissione delle pari opportunità e le altre associazioni del territorio ha stilato un programma con tutti gli appuntamenti in programma per il Natale 2022.

Una serie di iniziative che porteranno un’atmosfera magica in paese e accompagneranno tutti al Natale.

Si inizierà oggi con il concerto degli “Argomusici” nella chiesa del Sacro Cuore. L’appuntamento, che inizierà alle 16.45, è stato programmato insieme con l’Istituto onnicomprensivo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo. Venerdì sarà la volta del “Presepe di comunità”. L’amministrazione ha invitato alle 16 tutti i bambini in piazza Aldo Moro per realizzare insieme un presepe di tutta la comunità.

Ognuno dovrà portare una statuina o una casetta per arricchire il presepe. Sabato e domenica arrivano i mercatini di Natale. La Pro loco ricreerà in piazza Aldo Moro la magica atmosfera natalizia con stand di artigianato, prelibatezze da mangiare e l’immancabile Babbo Natale che consegnerà i doni a tutti i bambini.

Durante la due giorni ci sarà anche l’esibizione del coro parrocchiale con un concerto tutto incentrato sui canti natalizi.

Il 30 dicembre tutti alla sala don Beniamino per la tombolata parrocchiale e il 5 gennaio 2023 appuntamento nella chiesa del Sacro Cuore con il tradizionale concerto “Piero D’Eramo”. Quest’anno si esibiranno per l’occasione la corale Armonia sinfonica e il coro polifonico Piana del Cavaliere.