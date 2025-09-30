Sea and Rivers Abruzzo: 1.145 kg di rifiuti rimossi con Plastic Free

REGIONE – L’iniziativa nazionale Sea & Rivers di Plastic Free Onlus, svoltasi il 27 e 28 settembre 2025 con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e il supporto di MINI Italia, ha coinvolto 6.375 volontari in 230 eventi in tutta Italia, rimuovendo oltre 75 tonnellate di rifiuti. In Abruzzo, 297 volontari hanno partecipato a 8 appuntamenti, raccogliendo 1.145 kg di plastica e scarti da spiagge, fiumi e aree verdi.

Il progetto mira a contrastare l’inquinamento da plastica, che secondo studi recenti rappresenta l’87% dei rifiuti nei fiumi italiani, con il 38% costituito da plastica monouso. Il fondatore Luca De Gaetano ha sottolineato l’importanza della tutela ambientale anche per la salute umana, citando la presenza di microplastiche nei tessuti biologici.

Dal 2019, Plastic Free ha organizzato oltre 9.100 eventi, rimuovendo 4,7 milioni di kg di rifiuti e consolidando la sua presenza in più di 40 Paesi, grazie a una rete di referenti locali, progetti educativi e collaborazioni istituzionali. La missione: liberare il pianeta dalla plastica, un’azione concreta alla volta.