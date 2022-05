“Se tì lu curagge… mò, curreme appresse!” in scena a Chieti: ecco quando

La commedia sarà portata in scena al Teatro Marrucino il 21 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione del Premio Marrucino 2022

CHIETI – Sabato 21 maggio alle ore 21:00 ci sarà la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Rassegna di Teatro Dialettale “Premio Marrucino 2022“, organizzata dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino presieduta dal Presidente Giustino Angeloni e dal Direttore Amministrativo Dott. Cesare Di Martino e dal Comitato Regionale Fita Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori) presieduto dal Presidente Antonio Potere, nonché Direttore Artistico della rassegna, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti.

La Rassegna, composta da otto spettacoli in concorso e uno fuori concorso, organizzata e realizzata per dare spazio alle compagnie teatrali amatoriali abruzzesi che, con passione ed impegno, contribuiscono a salvaguardare e valorizzare un importante patrimonio linguistico collettivo. Le otto compagnie in concorso sono state giudicate da due giurie: popolare e tecnica. La giuria tecnica, presieduta dal prof. Massimo Pasqualone e composta dalla professoressa Caterina Piccirilli, dalla professoressa Silvia Di Donato, dalla professoressa Natascia Flacco, dal dottor Alberto Cremonese e dal dottor Ugo Iezzi.

La giuria tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: alla migliore compagnia verrà assegnato il Premio Marrucino 2022 ovvero al migliore spettacolo più gradito sul piano drammaturgico, registico ed interpretativo, poi la migliore regia, il migliore allestimento scenografico, la migliore ricerca linguistica, la migliore attrice e il migliore attore protagonista, la migliore attrice e il migliore attore non protagonista, la migliore attrice e il migliore attore caratterista. Sulla base del giudizio espresso esclusivamente dagli abbonati sarà conferito il Premio della Giuria Popolare alla compagnia più gradita, compilando un’apposita scheda con una valutazione da 5 a 10.

La cerimonia verrà verrà condotta dalla presentatrice Loredana Verticelli, attrice della compagnia “I Marrucini” di Chieti, mentre lo spettacolo dopo la premiazione verrà presentato da Caterina Piccirilli.

Salirà sul palcoscenico la storica Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti. Nata nel 1974 sotto la guida del Direttore Artistico Antonio Potere con l’obiettivo di salvaguardare la saggezza popolare mantenendo vivo il ricordo in ogni sua commedia. In questa lunga e intensa attività teatrale, la compagnia ha partecipato a numerose rassegne regionali e nazionali, rappresentando la città di Chieti e la regione Abruzzo, vincendo molti premi e riconoscimenti e ricevendo grande successo e consensi unanimi ovunque.

La compagnia porterà in scena una commedia brillante in due atti intitolata “Se tì lu curagge… mò, curreme appresse!”, scritta e diretta da Antonio Potere e aiuto regia Ambra Porreca, nonché Vice Presidente Fita Abruzzo.

Saliranno sul palcoscenico i seguenti attori: Pasquale Acconciamessa, Simona Zavarella, Vittorio Pensa, Ambra Porreca, Loredana Verticelli, Barbara Di Muzio, Luigi Marcucci, Elso Smarrella, Daniela Dioguardi, Carmelina D’Orazio e Gaia D’Alessandro; assistenti di scena Giuliana Codini e Lory Ottaviano; direttore di palcoscenico Antonio Porreca.

“Siamo giunti alla conclusione di questa rassegna,” dichiara il Direttore Artistico della rassegna, nonché Presidente Fita Abruzzo, autore e regista della compagnia “I Marrucini” Antonio Potere, “riscuotendo grande successo di pubblico che ha confermato la grande voglia di ritornare a teatro, di ritornare alla nostra normalità e di tornare a sorridere guardando tutti insieme uno spettacolo dialettale. Vi aspettiamo tutti a teatro!”

Ingresso unico 12 Euro. Per Info e prenotazioni è possibile acquistare presso il botteghino del Teatro Marrucino aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 – Tel. 0871 330470 – 0871 321491, oppure è possibile acquistare online sul sito www.teatromarrucino.eu e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets.