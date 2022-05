Inugurazione della rassegna “Sottocosta” 2022 a Pescara

PESCARA – L’Assessore Nicoletta Di Nisio in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pescara ha partecipato questa mattina alla cerimonia del taglio del nastro, al Porto Turistico Marina di Pescara, per l’inaugurazione dell’ottava edizione dell’evento Sottocosta, salone della Nautica, del natante e della pesca che è iniziato oggi e che andrà avanti fino a domenica 22, per l’organizzazione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, del “Marina” di Pescara e di Assonautica.

L’assessore ha incontrato i sessanta espositori presenti, provenienti da ben dieci regioni italiane, in rappresentanza di 130 marchi e sigle. Sono 26 i natanti che sarà possibile ammirare. Presenti il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, e del porto turistico, Carmine Salce, l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, il Presidente di Assonautica Pescara Francesco Di Filippo, il Prefetto di Pescara Giancarlo di Vincenzo, il Presidente del Consiglio Comunale di Pescara Marcello Antonelli, il consigliere regionale Guerino Testa.

L’Assessore Di Nisio ha sottolineato: “che l’Amministrazione Masci ha sempre creduto nell’importanza di “Sottocosta” come momento di promozione e sviluppo del settore, a sostegno degli operatori della nautica da diporto e del turismo nautico. Ritengo si tratti di una manifestazione che si colloca tra le iniziative di maggior rilievo per la valorizzazione del Mare e del Fiume, quest’ultimo è infatti un obiettivo specifico del nostro mandato alla guida della città. “Sottocosta” coinvolge tutti gli stakeholders interessati dal processo di cambiamento necessario alla transizione ecologica. Un percorso che prevede diversi interventi infrastrutturali su tutto il litorale pescarese, riguardanti il ripascimento di vari tratti dell’arenile, la realizzazione di ulteriori piste ciclabili e parcheggi, accessi e servizi per disabili fisici, il completamento del Parco Depurativo e la realizzazione di nuove infrastrutture portuali che ne valorizzano la vocazione turistica”.