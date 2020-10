Opi, al via la Scuola di Teatro: ecco quando

I corsi (bambini, adolescenti, adulti) si terranno da ottobre 2020 ad aprile 2021, con incontri settimanali in orario pomeridiano e serale

OPI – Finalità primaria della Scuola di Teatro è la ricerca dell’espressività e della creatività personale attraverso il teatro. Chi partecipa all’esperienza non viene considerato in quanto possibile “attore”, ma guidato a interrogare se stesso e le proprie capacità espressive: conoscenza del corpo e del movimento, lavoro sulla voce, respirazione, rilassamento, controllo psicofisico delle emozioni, esercizi di osservazione e di improvvisazione orientati a migliorare le possibilità di scambio e di inter-relazione sociale, comunicazione in pubblico, superamento delle costrizioni quotidiane non organiche, scoperta della soglia di attenzione.

Durata dei corsi: dal mese di ottobre 2020 al mese di aprile 2021, con incontri settimanali in orario pomeridiano e serale e giorno e orario da definire

Responsabile delle attività di laboratorio è Mario Fracassi, regista e pedagogo teatrale della Cooperativa Fantacadabra in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Aquila.

Il calendario delle lezioni prevede un incontro settimanale, di due ore ciascuno o un incontro settimanale di tre ore Per partecipare non occorrono precedenti esperienze nel campo.

Si cercheranno di attivare tre corsi:

Bambini

Il GGT – Il Gran Gioco del Teatro

Corso di Teatro per bambini

“Uno spazio dove emozioni, fantasie, mondi immaginari possano prendere vita

Adolescenti

I’Esploratore – Alla scoperta della Magia del Teatro

Corso di Teatro per adolescenti

Corso di Tetro per adulti

Il canto del mio canto

LABORATORIO TEATRO DI NARRAZIONE

I corsi non prevedono alcuna selezione e non ci sono limiti d’età. Sono aperti a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla recitazione e all’espressione teatrale: per offrire a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’arte drammatica e di apprenderne gli elementi fondamentali, tecnici e psicotecnici; per un uso del teatro come momento di aggregazione e di crescita; per un uso del palcoscenico come “laboratorio di ricerca” della propria identità e delle proprie qualità nascoste; per trovarsi a proprio agio con se stessi e in mezzo agli altri, sapendo gestire meglio i rapporti interpersonali.

La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una retta mensile da parte degli allievi

L’Open Day dei corsi si terrà giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 17 presso la Sala Polivalente viale Domenico Ursitti a Opi.

Per info:

Associazione turistica Pro Loco di Opi tel 0863 910622 whatsApp 347 8887056

Compagnia Teatrale FANTACADABRA: teatroragazzi@fantacadabra.it cell. 3393212576