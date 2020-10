Giulianova, Bike to Coast: finanziamento per lavori sulla ciclopedonale

Stanziati 148 mila euro dalla Giunta regionale. Costantini: “grazie per l’impegno concreto e celere all’Assessore Febbo e Al Sottosegretario D’Annuntiis. Giulianova è tornata ad essere beneficiaria di finanziamenti regionali”

GIULIANOVA – La Giunta regionale ha stanziato un finanziamento pari a 148,654,33 euro a favore dell’amministrazione comunale di Giulianova, soggetto attuatore dell’intervento di completamento della pista ciclopedonale Bike to Coast, nel tratto di competenza, per i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul fiume Tordino, che si vanno ad aggiungere ai 700.000 euro di cui la città già beneficiava, per un totale di 848.645,33 euro.

Il Sindaco Jwan Costantini ringrazia, per l’impegno portato avanti con concretezza e celerità, l’Assessore regionale al Turismo Mauro Febbo e il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis.

“Il nostro più sincero ringraziamento alla Regione Abruzzo ed in particolar modo all’Assessore Febbo e al Sottosegretario D’Annuntiis – dichiara il Sindaco Costantini – da quando questa nuova amministrazione comunale si è insegnata l’Ente regionale ha iniziato ad interessarsi concretamente alle problematiche della nostra cittadina e a stanziare finanziamenti per adempiere alle questioni irrisolte, molte delle quali giacevano immobili da anni”.