Scuola, oltre mille studenti in meno in provincia di Chieti nel 2022/23

CHIETI – “La provincia di Chieti avrà 1070 alunni in meno nel 2022/23 rispetto al corrente anno scolastico ovvero prosegue il fenomeno di spopolamento anche della nostra provincia. Positivi i dati relativi al numero medio di alunni per classe perché in leggera diminuzione, anche se ancora lontani da situazioni ottimali e soprattutto dalle condizioni di sicurezza se malauguratamente a settembre dovessimo avere ancora il rischio Covid nelle scuole. Positiva inoltre la notizia di accoglimento di tutte le richieste di nuovi attivazioni delle classi a tempo pieno nella scuola primaria e l’attenzione rivolta alla diffusione degli indirizzi musicali in provincia”. Lo si apprende da una nota della CISL Scuola AbruzzoMolise.

CHIETI | ALUNNI 2021-22 | ALUNNI 2022-23 | DIFFERENZA

INFANZIA: 7299 | 7015 | –284

PRIMARIA: 14928 | 14563 | -365

MEDIE: 10103 | 9980 | -123

SUPERIORI: 16569 | 16271 | -298

TOTALE: 48899 | 47829 | -1070