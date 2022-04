“Il Bruto. Studio teatrale sul fascismo” in scena al Florian Espace

In programma sabato 9 e domenica 10 aprile un progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia. Prosegue la collaborazione del Florian Metateatro con il Teatro dei Borgia

PESCARA – Sabato 9 aprile 2022 alle ore 20.45 e domenica 10 aprile 2022 alle ore 18.00 in scena al Florian Espace “Il Bruto. Studio teatrale sul fascismo”, un progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia con Beatrice Borgia, Raffaele Braia, Elena Cotugno e Giovanni Guardiano. Prosegue la collaborazione del Florian Metateatro con il Teatro dei Borgia, che avevamo potuto vedere in Errori in Corso nel mese di dicembre, e in una messa in scena sul tema del Lavoro nel settembre scorso.

Questo fine settimana, sempre al Florian Espace, arriva Il Bruto. Uno schizzo infantile su quanto accade in Italia dal 1914 al 1925: dall’incontro tra Matteotti e Mussolini al congresso di Ancona, passando per la Grande Guerra, la nascita dei fasci di combattimento, il biennio rosso, la lotta politica tra socialisti e fascisti, il primo governo Mussolini, il rapimento e l’uccisione di Matteotti fino all’Aventino e al discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, che costituisce l’atto istitutivo della dittatura fascista.

È un affresco che va conformandosi nella mente di una Piccola Italiana, la piccola Beatrice Borgia, che 10 anni dopo, nel 1935, studia le vicende di quegli anni vivendo il sistema educativo del regime ormai affermatosi. La storia della democrazia è una storia di progressiva limitazione della violenza politica tramite strutture e ordinamenti di mediazione, il fascismo, al contrario, rappresenta la “liberazione” di quella violenza.

Il Bruto è uno studio sull’Italia, sull’italiano, sull’uomo occidentale, su Caino e Abele, su Jeckill e Hyde, su Mussolini e Matteotti. La scrittura di scena de Il Bruto è composta esclusivamente da documenti storici, discorsi politici, sedute parlamentari, giornali, libri di testo dell’epoca fascista, da narrazioni e musiche, dialoghi e monologhi in prima e in terza persona, in una continua e incessante moltiplicazione dei punti di vista. Non è un racconto lineare ma un lavoro compositivo, polifonico e polisemico, che esiste grazie ad attori che danno corpo e vita a parole e scritti di cento anni fa, lasciando che gli spettatori diventino testimoni e facciano esperienza diretta di quanto accaduto nella storia.

Testi da De Felice, Canali, Woller, Giovanni ed Emilio Gentile, Tarquini, Mosse, Gramsci, D’Annunzio.

Il Teatro dei Borgia, compagnia di Barletta, che lavora da tempo sia con il mito che con i testi contemporanei, è guidata da Gianpiero Borgia, regista ed Elena Cotugno, attrice. Entrambi formatisi, tra gli altri grandi maestri, con Jurij Alschitz di cui portano nei laboratori il metodo e la pedagogia. Elena Cotugno è stata insignita del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, come Miglior attrice emergente. Era stata già in passato finalista per due volte ai Premi Ubu nel 2017 e di nuovo nel 2019 come finalista nella categoria miglior attrice under 35 con la sua “Medea per strada”. Tra i tanti spettacoli del gruppo ricordiamo “Cabaret D’Annunzio”, esperimento drammaturgico nel 2017 per il Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato di Fiume, presentato anche a Pescara all’Aurum, e “Cabaret Sacco e Vanzetti”, proposto qualche stagione fa nella programmazione di Teatro d’Autore del Florian Metateatro, entrambi per la regia di Giampiero Borgia.

BIGLIETTI

Biglietto 12€ ridotto 10€ prenotazione obbligatoria ai numeri 393.9350933

Necessari SuperGreenPass e mascherina FFP2, secondo le normative ministeriali anticovid.