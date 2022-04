Premio “Orgoglio giuliese” 2022 all’ex portiere Franco Tancredi

La cerimonia di consegna sabato 9 aprile alle ore 10:30 la Kursaal, in occasione della presentazione del torneo nazionale tra scuole calcio VIII Memoria “Emilio Della Penna”

GIULIANOVA – La cittadinanza è invitata ad intervenire alla consegna del Premio “Orgoglio giuliese” 2022 all’ex portiere dell’ AS Roma e della Nazionale Italiana di Calcio Franco Tancredi, e del I Premio “Leo Giannattasio” al dottor Paolo Calafiore, presidente di “Pediatria per l’emergenza” onlus. La cerimonia si terrà sabato prossimo, 9 aprile, al Kursaal, dalle 10.30, in occasione della presentazione dell’ VIII Torneo “Memorial Emilio Della Penna”.

A premiare Franco Tancredi saranno il Sindaco Jwan Costantini e l’organizzatore del torneo Giulio Ettorre. Stefano e Manuela Giannattasio premieranno il dottor Calafiore. Ad entrambi saranno consegnati una targa ricordo ed un ritratto eseguito dal giovane artista giuliese Edoardo Ettorre. Coordina l’evento il giornalista Walter De Berardinis.