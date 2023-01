Scuola di Teatro Drama, open week dal 16 al 21 gennaio 2023

L’AQUILA – Open week alla Scuola di Teatro Drama. Lezioni a porte aperte nella settimana dal 16 al 21 gennaio presso la sede in via Matteo da Leonessa, 14. Sarà possibile assistere alle lezioni di tutti i nostri corsi per conoscerci e curiosare nel nostro lavoro. Di seguito il calendario:

lunedì 16 gennaio

ore 19:00 Corso di Teatro Junior Intermedi/Avanzati

ore 20:00 Corso di Pilates

martedì 17 gennaio

ore 18:00 Corso di Teatro Junior Principianti (scuole medie)

ore 19:00 Corso di Canto Junior (scuole primaria e medie)

mercoledì 18 gennaio

ore 17:30 Corso di Teatro Bambini (scuola primaria)

ore 18:30 Corso di Dizione, uso della voce e respirazione

giovedì 19 gennaio

ore 14:30 Corso di Teatro Ragazzi (scuole superiori)

ore 16:30 Corso di Teatro Mamma/Papà-Bambino (1-3 anni)

ore 19:00 Corso di Canto Giovani-Adulti

ore 21:00 Corso di Teatro Giovani-Adulti Principianti/Intermedi/Avanzati

venerdì 20 gennaio

ore 17:00 Corso di Teatro Baby (scuole infanzia)

ore 18:00 Corso di Lettura interpretativa

sabato 21 gennaio

ore 9:30 Corso di Pianoforte

Per informazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com